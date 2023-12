Filip Jagiełło do Włoch trafił w 2018 roku. Wówczas, jako 21-latek miał na swoim koncie udane występy w barwach Zagłębia Lubin. Nic więc dziwnego, że klub z Ligurii zdecydował się zapłacić lubinianom 2 miliony euro. Po transferze Polak rozegrał w nowych barwach jedenaście meczów na poziomie Serie A.

Jagiełło nie gra w Serie A. Musi szukać sobie klubu

W kolejnych sezonach był wypożyczony do Brescii. Na drugim poziomie rozgrywkowym łatwiej mu było o regularną grę. Do Genui wrócił latem 2022 roku. Klub, który kilka miesięcy wcześniej spadł z Serie A, chciał jak najszybciej wrócić na salony. Nieoczekiwanie Jagiełło zdobył zaufanie trenera Alberto Gilardino i był jednym z architektów powrotu zespołu ze Stadio Luigi Ferraris do elity.

Trwające rozgrywki nie są dla niego już tak udane. Zaledwie 32 minuty w lidze i 62 w Pucharze Włoch to bilans jesieni w wykonaniu Jagiełły. Polak przegrywa rywalizację z Mortenem Frendrupem, Milanem Badeljem i Rusłanem Malinowskim.

26-latek związany jest z włoskim zespołem kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że Genoa może jeszcze na nim zarobić. Według informacji przekazanych przez znanego włoskiego dziennikarza Gianlukę Di Marzio Polak rozgląda się już za nowym pracodawcą. Ma kilka opcji do wyboru. Dziennikarz nie zdradza nazw konkretnych klubów, ale podaje, że chodzi o zespoły zagraniczne.

Kilka dni temu w programie "Okno Transferowe" dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk informował, że piłkarzem interesowała się warszawska Legia. - Filip Jagiełło był rozważany jako opcja do Legii Warszawa. Natomiast na dziś tego tematu nie ma. Zakładam, że ktoś z klubu musiałby najpierw odejść, aby zrobić 26-latkowi miejsce w środku boiska, gdzie jest duży tłok - mówił. Raczej nie będziemy zatem świadkami wielkiego powrotu do ekstraklasy.

Nie wiadomo jeszcze, czy Jagiełło zostanie na Półwyspie Apenińskim, czy zdecyduje się na przenosiny do innej ligi.