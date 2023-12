Włosi ocenili Zielińskiego. Ależ szpila. "Gdzie indziej"

Napoli rozgrywa słaby sezon. Mistrzowie Włoch mogą już tylko pomarzyć o obronie tytułu, a patrząc na ich wyniki, awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów zdaje się coraz bardziej oddalać. W piątkowym, ostatnim w 2023 roku meczu, zaledwie zremisowali z Monzą 0:0. Wynik mógłby być jeszcze gorszy, ale Matteo Pessina nie wykorzystał rzutu karnego dla rywali.

Zieliński surowo oceniony. "Myślami gdzie indziej"

Portal TuttoMercatoWeb ocenił zawodników po spotkaniu. Na najwyższą notę (7) w dziesięciostopniowej skali zasłużył Alex Meret. Trudno się dziwić, wszakże golkiper obronił jedenastkę. Kilku piłkarzy otrzymało jednak gorzkie słowa krytyki. W tym gronie znalazł się też Piotrowi Zielińskiemu.

Polak rozegrał 71 minut i dostał ocenę "5". Jego występ został skomentowany w bardzo dosadnych słowach. "Trudno powiedzieć, czy ten słaby występ ma związek z wydarzeniami poza boiskiem, czy z jego przyszłością. Wrażenie dzisiaj jest takie, że piłkarz jest myślami gdzie indziej" - czytamy. Zmiennik reprezentanta Polski, Jesper Lindstroem, został oceniony natomiast na 5,5.

Portal TuttoNapoli.net także nie oszczędził Zielińskiego. Wystawił mu notę 4,5 i napisał: "Nie potrafił znaleźć sobie pozycji na boisku. Po anonimowym występie został zmieniony". Dziennikarze zwracają także uwagę na to, że Polak był zbyt pasywny przy akcji, po której goście dostali rzut karny.

Za najsłabszą postać w zespole Napoli Zielińskiego uznała "La Gazzetta dello Sport". Tu wystawiono mu notę "5'. "La Repubblica" w podsumowaniu meczu nazwała natomiast Polaka "apatycznym". "Meret broni wszystko. Zieliński i Raspadori niewyczuwalni" - takimi słowami spotkanie skomentował natomiast dziennik "Il Mattino".

Nie jest tajemnicą, że Zieliński może wkrótce odejść z Neapolu. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, a zainteresowanych usługami doświadczonego pomocnika jest co najmniej kilku. Spekuluje się o transferze do Interu Mediolan, a zainteresowanie przejawiały także kluby arabskie. Póki co przyszłość reprezentanta Polski jest niejasna.

Napoli w fatalnym stylu kończy rok, w którym zdobyło mistrzostwo Włoch. Zespół Waltera Mazzarriego zajmuje 7. miejsce w tabeli. Do pierwszego Interu traci aż siedemnaście punktów. Kolejny mecz wciąż aktualnych mistrzów już w nowym roku.