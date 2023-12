To się dzieje! Drągowski podjął decyzję. Ujawniamy trzy opcje

Podczas gdy w kontekście reprezentacji Polski wciąż trwa debata w kwestii hierarchii wśród bramkarzy i upartych wypowiedzi selekcjonera Michała Probierza, że numerem trzy jest Bartłomiej Drągowski z drugoligowej włoskiej Spezii, sam 26-letni bramkarz nie przeżywa najlepszego okresu w karierze. Nie dość, że musi rywalizować w Serie B, to i tam radzi sobie bez rewelacji, a w dodatku w ostatnim czasie dają mu się we znaki kontuzje.

Bartłomiej Drągowski odchodzi ze Spezii. Pytanie tylko, dokąd. W grze La Liga, Ligue 1 i Championship

Bartłomiej Drągowski październikowe zgrupowanie reprezentacji opuścił przez kwestie rodzinne, z kolei w listopadzie wyeliminowała go z kadry kontuzja pleców. Przez nią także musiał opuścić kilka kolejnych spotkań Spezii, a gdy tylko wracał do treningów, lądował na ławce rezerwowych. Do dzisiaj rozegrał w Serie B 13 meczów, a Spezia znajduje się na drodze nie do powrotu do Serie A, a do kolejnego spadku, tym razem do trzeciej ligi.

Przed zimowym oknem zarówno Drągowski, jak i jego klub doszli do wniosku, że nie ma sensu przedłużać współpracy. Obie strony idą też na ustępstwa. 26-letni Drągowski na rzecz gry na wyższym poziomie niż obecnie jest gotów zrezygnować z lukratywnego kontraktu, jaki ma w Spezii. Latem skłaniał się do tego bardzo niechętnie, co uniemożliwiło mu przenosiny choćby do Empoli czy Lecce, teraz sam "Drążek" chce zrobić krok do przodu, tym bardziej, gdy jego klub również przeżywa spory marazm.

A Spezia? Włosi byli gotowi utrzymywać kontrakt Drągowskiego i chcieli latem nawet 9 milionów euro za polskiego bramkarza. Teraz również ich nastawienie się zmieniło i choćby ze względu na zarobki 26-latka nie powinni go dłużej zatrzymywać w klubie.

Gdzie mógłby trafić zimą Drągowski? Jak słyszymy, w grę wchodzi transfer do hiszpańskiej La Liga, angielskiej Championship (drugi poziom rozgrywek) czy też francuskiej Ligue 1. Klubem zainteresowanym pozyskaniem Polaka nie jest jednak Stade Rennais, jak podawały włoskie media kilka dni temu.

Być może więcej wyjaśni się już w przyszłym tygodniu, aczkolwiek rozmowy w sprawie transferu Drągowskiego są trudne ze względu na nie najlepszy obecnie status 26-letniego bramkarza. Bo Michał Probierz swoje, ale Drągowski jest obecnie niebędącym w swojej najlepszej formie bramkarzem słabeusza włoskiej drugiej ligi, o czym zainteresowane kluby doskonale wiedzą i zamierzają to wykorzystać.