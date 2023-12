Włosi zachwyceni reprezentantem Polski. Ma iść śladami Glika

Karol Linetty w tym sezonie rozegrał już 12 spotkań w barwach włoskiego Torino. Polak od trzech i pół roku jest zawodnikiem klubu z Turynu i niewykluczone, że będzie kontynuował swoją przygodę w tym zespole. Choć jego umowa wygasa za pół roku, to w mediach trwają spekulacje na temat jej przedłużenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Karol Linetty na dłużej w Torino? Trwają negocjacje

Jak przekazał Alberto Bertolotto na łamach "Przeglądu Sportowego" Polak ma negocjować właśnie z włoskim klubem prolongatę umowy do czerwca 2025 roku. Klub ma taką opcję i zamierza z niej skorzystać. Choć na razie strony nie mogą dogadać się w kwestii finansów.

"Mimo to przedstawiciele byłego piłkarza Lecha Poznań oraz klub ze stolicy Piemontu liczą na podpisanie nowej umowy. Roczna opcja przedłużenia kontraktu, która może być aktywowana ze strony Torino w każdej chwili, służy do tego, by piłkarz nie negocjował od stycznia z inną drużyną i nie dołączył do niej za darmo od początku kolejnego sezonu" - przekazał dziennikarz.

Zdaniem włoskich ekspertów reprezentant Polski zasłużył na przedłużenie umowy - stał się jednym z liderów nie tylko boiskowych, ale też mentalnych. Porównywany jest on obecnie nawet do Kamila Glika, który w latach 2011-16 występował w zespole z Turynu. Był także jego kapitanem. Teraz podobną drogę może przebyć Karol Linetty. "Dziś wiele wskazuje na to, że w przyszłości Linetty może zostać drugim Polakiem, który założy opaskę Torino" - czytamy w artykule.

Linetty łącznie w barwach Torino rozegrał 96 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty.