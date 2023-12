Sensacyjne wieści ws. polskiego piłkarza. Może wrócić do elity

Szymon Żurkowski od wielu lat występuje we Włoszech. W styczniu został wypożyczony z Fiorentiny do Spezii, której miał pomóc w walce o utrzymanie w Serie A. To się nie udało, ale że w umowie był obowiązek wykupu, to za Polaka trzeba było zapłacić 3,2 mln euro.

Szymon Żurkowski ma problemy w Spezii. Ale może wrócić do Serie A

Pomocnik miał pomóc Spezii w walce o powrót do elity, lecz obecny sezon jest dla niego nieudany. Na razie nie udało mu się wywalczyć miejsca w podstawowym składzie, tylko sześć z 16 meczów ligowych rozpoczął od pierwszej minuty. Nie strzelił też żadnego gola i zaliczył tylko jedną asystę (pod koniec października).

Żurkowskiemu ostatnio nie idzie, ale niewykluczone, że i tak uda mu się zmienić klub na lepszy. Jak poinformował portal calciospezia.it, Polakiem interesuje się grające w Serie A Empoli, którego piłkarzami są Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicz. Byłby to dla niego powrót do zespołu, w którym występował w latach 2020-2022. Radził tam sobie naprawdę dobrze, pomógł awansować do najwyższej ligi, a potem się w niej utrzymać - w 37 meczach Serie A strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty.

Szymon Żurkowski znów zagra w Empoli?

Główną przeszkodą w negocjacjach są kwestie finansowe. 26-latek ma w Spezii wysoką pensję, więc powrót do byłego klubu wiązałby się z obniżką wynagrodzenia. Nie wiadomo, czy się na to zdecyduje, calciospezia.it przekazało, że ta kwestia już latem "wstrzymała negocjacje" w sprawie powrotu. W dodatku trener Luca D'Angelo chciałby zatrzymać Polaka i sprawić, że wróci on do optymalnej formy.

Dobrze dysponowany Żurkowski z pewnością byłby w stanie pomóc Spezii, która spisuje się mocno poniżej oczekiwań. Aktualnie zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w Serie B i zamiast walczyć o powrót do elity, musi bronić się przed spadkiem. Zespół, w którym występuje trzech innych Polaków (Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca), kolejny mecz rozegra 13 stycznia, gdy zmierzy się z Como.

Szymon Żurkowski to siedmiokrotny reprezentant Polski. Po raz ostatni zagrał dla niej w meczu z Chile (1:0) w listopadzie zeszłego roku. Był również na mundial w Katarze, od tamtego czasu w ogóle nie jest powoływany.