Upadł wielki transfer mistrza Europy. Wszystko przez protest kibiców

Leonardo Bonucci stawiał pierwsze kroki w młodzieżówce Interu Mediolan, a do Juventusu trafił z Bari, które w 2010 roku sprzedało go za 15 milionów euro. Początkowo był uznany za wielkie rozczarowanie, ale po latach stał się ikoną turyńczyków. No bo jak inaczej nazwać zawodnika, który w barwach Juve rozegrał ponad 500 meczów, wygrał osiem mistrzostw Włoch, zdobył cztery puchary kraju i dwa razy grał w finale Ligi Mistrzów?

Z Andreą Barzaglim i Giorgio Chiellini tworzył słynny tercet "BBC", który jest uznawany za jeden z najlepszych bloków defensywnych w historii futbolu. Sukcesy miał też w reprezentacji. W 2012 roku zdobył wicemistrzostwo Europy, a w 2021 r. wygrał ten turniej, strzelając nawet gola w finale. Wraz z Chiellinim stworzyli niesamowitą parę, która w finale zatrzymała Anglików. To był ich "Last Dance" na najwyższym poziomie.

Największym atutem Leo było rozgrywanie, a przede wszystkim długie piłki uruchomiające napastników i skrzydłowych. Był też świetny w kryciu jeden na jednego, jednak w ostatnich kilkunastu miesiącach coraz częściej uciekali mu rywale. Nigdy nie był demonem szybkości, ale ostatnio jego zwrotność była jeszcze gorsza. I właśnie dlatego latem 2023 r. pożegnał się z nim Juventus, choć piłkarz miał jeszcze ważny przez rok kontrakt.

Trafił do Unionu, ale Bonucci nie zachwycił w berlińskim klubie, w którym rozegrał zaledwie 10 meczów, w tym trzy w LM. Łącznie na boisku przebywał przez zaledwie 723 minuty. Pisano, że już w styczniu wróci do Włoch.

Bonucci był blisko Romy, ale zaczął się protest

Kilku obrońców Romy (m.in. Smalling i Kumbulla) leczy urazy, więc Jose Mourinho chciał ściągnąć Bonucciego. "La Gazzetta dello Sport" pisze jednak o protestach kibiców.

- Po tym jak kibice wyrazili swoje niezadowolenie z pomysłu ściągnięcia byłego gracza Juventusu, to Roma zaczęła zmierzać w inną stronę. Na celowniku znalazł się Thilo Kehrer z West Hamu. To on jest na pole position. Przyjazd Bonucciego do Rzymu, jeśli nie został odwołany, z pewnością stał się bardzo skomplikowany - czytamy w różowym dzienniku.

Kehrer to reprezentant Niemiec, który wcześniej grał m.in. dla Paris Saint Germain, Schalke czy Stuttgartu. "Transfermarkt" wycenia 27-letniego obrońcę West Hamu na dziewięć milionów euro.