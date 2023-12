Kolega Zielińskiego mógł odejść do Arabii. Błyskawiczna decyzja

Latem tego roku Piotr Zieliński był bliski przenosin do Arabii Saudyjskiej. Wydawało się, że jego odejście jest przesądzone. Finalnie jednak pozostał w Napoli. Okazuje się, że ofertę z zespołu z tamtejszej ligi otrzymał także klubowy kolega Polaka.

Matteo Politano dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Włoch chce pozostać w Napoli

Mowa o Matteo Politano. Jak informuje portal Calciomercato.com, Al-Shabab jest zainteresowany ściągnięciem Włocha i kontaktował się już w tej sprawie z Napoli. Dziennikarze donoszą, że Saudyjczycy przygotowali dla niego lukratywną umowę. Zawodnik jednak ją odrzucił.

Powodem takiej decyzji jest chęć pozostania w Napoli. Jego kontrakt z mistrzem kraju wygasa w 2025 roku, ale zdaniem Włochów prowadzi już rozmowy z Aurelio De Laurentiisem w celu jego przedłużenia. "Wszystko może się jednak zmienić i brak odpowiedniej oferty może nagle otworzyć nowe scenariusze" - czytamy.

Matteo Politano w bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Napoli. Do tej pory rozegrał łącznie 24 mecze, w których strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst.

Niepewna przyszłość Zielińskiego. Polak blisko odejścia

Mimo że Zieliński nie trafił ostatecznie do Arabii Saudyjskiej, nie jest pewny pozostania w Napoli. Kontrakt Polaka wygasa wraz z końcem sezonu i nadal nie został przedłużony. Wiele wskazuje na to, że latem zmieni otoczenie. Najwięcej mówi się o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan. Niewykluczony jest również jego transfer do Premier League. "W grę może wchodzić np. Liverpool, w którym dyrektorem sportowym jest Joerg Schmadtke, bardzo dobry znajomy agenta Zielińskiego, Bartłomieja Bolka" - przekazał portal Meczyki.pl.

Po 17 kolejkach Napoli zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 27 punktów. Kolejny mecz rozegra w piątek. Tego dnia o godzinie 18:30 podejmie na własnym stadionie Monzę.