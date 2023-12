Tak Zieliński zareagował na odejście rywala. Co za słowa

Macedończycy nie mieli zbyt wielu świetnych piłkarzy w historii. W XXI wieku największym nazwiskiem bez wątpienia był Goran Pandev, który z Interem Mediolan sięgał po Ligę Mistrzów w 2010 roku. Obecnie największą gwiazdą Macedonii Północnej jest Eljif Elmas.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek powalczy o medal olimpijski? "To będzie bardzo trudny dla niej sezon"

Elmas już jako 18-latek został kupiony przez Fenerbahce. W Stambule spędził dwa lata, bo w 2019 roku za ok. 16 milionów euro ściągnęło go Napoli. Choć Elmas jest bardzo uniwersalnym piłkarzem, mogącym występować w środku pola, na skrzydle, oraz jako "10", to nie udało mu się nigdy przebić do pierwszego składu. Był jednak bardzo ważnym rezerwowym, który zdołał w Napoli rozegrać aż 189 meczów, strzelić 19 goli i zanotować 11 asyst. Nieźle, jak na 24-latka, co? Właśnie dlatego RB Lipsk zdecydowało się go wykupić za 25 milionów euro.

Zieliński żegna Elmasa na Instagramie

"Powodzenia bracie! Będziemy za tobą tęsknić" - napisał Zieliński w relacji na Instagramie.

Zieliński i Elmas Instagram

Zimą drużynę mogą opuścić także m.in. Diego Demme, Matteo Politano czy Gianluca Gaetano.

Los Zielińskiego jest niepewny

Już za pół roku wygasa kontrakt Zielińskiego z Napoli, więc 1 stycznia będzie mógł się związać z nowym klubem tak, aby przejść do niego wraz z początkiem sezonu 2024/25. Dlatego coraz więcej plotek pojawia się o jego przyszłości.

Podobno Liverpool wciąż realnie myśli o transferze Piotra Zielińskiego. Portal Meczyki.pl przedstawił trzy możliwe scenariusze przyszłości reprezentanta Polski, a jednym z nich jest właśnie przeprowadzka do Anglii. - W grę może wchodzić np. Liverpool, w którym dyrektorem sportowym jest Joerg Schmadtke, bardzo dobry znajomy agenta Zielińskiego, Bartłomieja Bolka - czytamy. Więcej o przyszłości Polaka znajdziecie TUTAJ.

Po 17 kolejkach Serie A Napoli zajmuje dopiero siódme miejsce i traci do Interu, który jest liderem, aż 17 punktów.