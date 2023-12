Media: Polak wypychany z klubu. Może zaliczyć sportowy awans

W poprzednim sezonie Bartłomiej Drągowski był podstawowym bramkarzem Spezii. Jego drużyna spadła z Serie A i wydawało się, że Polak szybko znajdzie angaż w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Ostatecznie jednak pozostał w klubie. W bieżących rozgrywkach do tej pory rozegrał 14 meczów, w których stracił 22 gole.

Bartłomiej Drągowski może opuścić Spezię. Dziennikarze podali konkretne kluby

Pod koniec listopada bramkarz nabawił się drobnego urazu. I do dziś nie gra, mimo że już wyzdrowiał. W ostatnich pięciu meczach między słupkami występował Jeroen Zoet. Jak przekazało "Il Secolo XIX", nowy trener Spezii Luca D'Angelo zamierza stawiać właśnie na Holendra. To samo źródło niedawno podało kolejne informacje na temat Drągowskiego. Zdaniem dziennikarzy Polak może wkrótce opuścić Spezię. Z powodu wysokich zarobków w grę wchodzi transfer zagranicę.

Włosi dodali, że piłkarzem interesują się kluby z 2. Bundesligi oraz Stade Rennes, czyli dziesiąta ekipa Ligue 1, która rywalizuje ponadto w Lidze Europy. Drągowski miałby przenieść się na zasadzie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego. Spezia nadal wypłacałaby mu w tym czasie wynagrodzenie. Jego umowa z włoską ekipą wygasa w 2025 roku.

Drągowski stracił również miejsce w reprezentacji Polski. Niedawno Michał Probierz zaznaczał, że jest trzecim bramkarzem, ale nie powołał go na listopadowe zgrupowanie. Jego miejsce zajął Marcin Bułka.

Jeśli Drągowski trafi ostatecznie do Stade Rennes, byłby to niewątpliwie awans sportowy. Spezia w bieżącym sezonie bardzo rozczarowuje. Po 19 kolejkach zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów i poważnie grozi jej spadek do Serie C. Do bezpiecznej strefy traci trzy punkty. Kolejny mecz rozegra 13 stycznia. Tego dnia o godz. 14 zmierzy się na wyjeździe z Como.