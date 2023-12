Gigant na krawędzi bankructwa. 800 milionów długu. Sprzedają, by się ratować

Inter Mediolan ma za sobą udany rok. Sięgnął po Puchar i Superpuchar Włoch, zagrał w finale Ligi Mistrzów, a zakończy go jako lider Serie A. Mimo to w klubie panuje niepokój, co jest spowodowane bardzo trudną sytuacją finansową.

Fatalna sytuacja finansowa Inter Mediolan. Uratowały ich dwa transfery

Mediolańczycy od dłuższego czasu mają problemy, o czym informuje włoski dziennik "Il Giornale". Co prawda w ostatnim czasie udało im się obniżyć koszty działalności o 11,8 proc. (do 465,5 mln euro), tyle że jednocześnie ich przychody spadły o 3,2 proc. (do 425,5 mln). Doliczając inne koszty, klub zakończył sezon 2022/23 ze stratą 85 mln euro. A z prognoz wynika, że w kolejnych latach bilans finansowy dalej będzie niekorzystny. Obecnie długi wynoszą 807 mln euro.

Sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie letnie transfery Andre Onany i Marcelo Brozovicia. Pierwszy został sprzedany do Manchesteru United za 50,2 mln euro, a drugi do Al-Nassr za 17,5 mln euro. "Il Giornale" podkreślił, że oba te ruchy były "kluczowe" dla dalszego sprawnego funkcjonowania klubu. Poza tym bardzo pomogła również możliwość rozłożenia terminów spłat niektórych zobowiązań, szczególnie tych o charakterze fiskalnym (w ramach pomocy firmom dotkniętym przez skutki pandemii).

Inter Mediolan musi spłacać potężne zobowiązania. Właściciel niespecjalnie pomoże

W dodatku klub w bliższej oraz dalszej przyszłości będzie musiał rozliczyć się z innych form pomocy finansowej. W maju przyszłego roku musi kilkaset milinów firmie Oaktree Capital Management, u której wcześniej zaciągnął pożyczkę na 275 mln euro - zabezpieczenie transakcji stanowią akcje klubu. Ponadto w styczniu 2022 r. wyemitowano pięcioletnie obligacje o wartości 415 mln z "monstrualnym" oprocentowaniem 6,75 proc.

Jakby tego było mało, poważne problemy ma grupa Suning, obecny właściciel klubu. Firma Suning.com (handel elektroniką) 2022 rok zakończyła ze stratą 2,1 mld i mimo pewnej poprawy w pierwszej połowie bieżącego roku wynik finansowy znów będzie mocno ujemny. I choć pokryła ostatnie straty klubu, to nie wiadomo, jak długo będzie w stanie to robić.

Sytuację klubu w pewnym stopniu mogą poprawić wyniki sportowe, przyciągające fanów na trybuny i gwarantujące pokaźne premie finansowe. W tym roku Inter rozegra jeszcze jedno spotkanie, z Genoą w Serie A (piątek 29 grudnia o godz. 20:45). Potem otworzy się okno transferowe, w którym raczej nie należy się spodziewać zbyt wielu ruchów ze strony mediolańczyków. Jednym z nielicznych może być podpisanie kontraktu z Piotrem Zielińskim, który dołączyłby latem, bez konieczności płacenia odstępnego.