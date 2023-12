Klubowy kolega Polaków po dziewięciu latach zmieni klub. Szansa dla Barcelony

W zeszłym sezonie Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii przede wszystkim dzięki świetnej defensywie. Na koniec rozgrywek Barcelona miała zaledwie 20 straconych goli. I choć można się kłócić, czy to była zasługa świetnej formy Marca-Andre ter Stegena, czy dobrze funkcjonującej całej linii obrony, to wiadomo, że dziś sytuacja jest znacznie gorsza.

Nie dość, że Barcelona zajmuje dopiero czwarte miejsce w lidze, to po 18 meczach ma już straconych 21 goli, czyli więcej niż przez cały zeszły sezon.

I właśnie dlatego działacze katalońskiego klubu szukają nowego obrońcy. A że sytuacja finansowa Barcelony nie jest najlepsza, to szukają rynkowych okazji. Zdaniem "Mundo Deportivo" możliwym wzmocnieniem mistrzów Hiszpanii mógłby być Daniele Rugani z Juventusu, któremu latem kończy się kontrakt.

Włoch zyskał łatkę dużego talentu, gdy w sezonie 2014/15 grając w Empoli przez cały sezon nie zobaczył żadnej żółtej kartki. Później trafił do Juventusu, gdzie nie mógł się przebić do składu. Ale co tu się dziwić, skoro przed Gigim Buffonem grał niesamowity tercet "BBC". Rugani po prostu pełnił rolę zmiennika, gdy wypadał ktoś z trójki Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini.

Dziś tercetu "BBC" nie ma, ale Rugani wciąż się nie przebił do składu. To nie znaczy jednak, że nie gra. W tym sezonie wystąpił w ośmiu meczach, na murawie przebywał przez 525 minuty.

Kogo jeszcze obserwuje Barcelona?

Kolega klubowy Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego to nie jedyne nazwisko na liście życzeń Barcelony. "Mundo Deprotvio" wymienia także m.in. Cesara Azpilicueta i Mario Hermoso z Atletico Madryt, Matsa Hummelsa z Borussii Dortmund i Victora Lindelofa z Manchester United.

Wszystkich łączy to, że latem wygasają ich umowy.