Oto lista zarobków w Serie A. Szczęsny w ścisłej czołówce

W tym sezonie Wojciech Szczęsny zanotował fatalne spotkanie z Sassuolo (2:4) pod koniec września, ale wcześniej i później grał, albo dobrze, albo bardzo dobrze, jak w starciach z Milanem (1:0) czy Napoli (1:0). Łącznie w tym sezonie 33-latek rozegrał 15 meczów w Serie A, wpuścił dziesięć goli, a osiem razy zachował czyste konto. Kontrakt 33-latka wygasa latem 2025 roku i na obecnych warunkach prawdopodobnie nie zostanie przedłużony.

12 milionów euro - tyle brutto kosztuje Juventus pensja Szczęsnego. Ale ostatecznie zostaje na koncie polskiego bramkarza około 6,5 mln. I właśnie kwoty netto są podawane przez włoskie media, gdy te informują o pensjach piłkarzy. W zeszłym sezonie Juve w wyniku ujemnych punktów zakończyło sezon dopiero na 7. miejscu, a UEFA wykluczyła go z europejskich pucharów. Dlatego już od dawna "La Gazzetta dello Sport" przekonuje, że choć "Stara Dama" pracuje nad przedłużeniem umowy, to jedynie przy obniżeniu wynagrodzenia. I trudno się dziwić, bo 6,5 mln euro to jedna z najwyższych pensji w lidze włoskiej.

Najwięcej zarabia Victor Osimhen, nigeryjski napastnik Napoli, który niedawno przedłużył kontrakt z mistrzami Włoch. Autor ośmiu goli w tym sezonie (siedmiu w Serie A i jednego w Lidze Mistrzów) zgarnie rocznie 10 mln euro netto, choć wcześniej zarabiał 4,5. To absolutny rekordzista. W TOP 10 to jedyny piłkarz Napoli. Jednego reprezentanta ma także AS Roma. Pozostałą ósemkę tworzą piłkarze Juve i Interu.

10 najlepiej zarabiających piłkarzy Serie A wg. "Gazzetty":