Gdy podchodzi do wolnych, to rywale się trzęsą. Nie ma drugiego takiego piłkarza

Inter Mediolan jest na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa Włoch. Zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego jest liderem ligi włoskiej z 44 punktami i ma cztery punkty przewagi nad drugim Juventusem i jedenaście nad trzecim Milanem. Dodatkowo Inter jest w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zagra w 1/8 finału z Atletico Madryt. Do tej pory Inter przegrał tylko dwa mecze w sezonie - najpierw 1:2 z Sassuolo w Serie A, a potem 1:2 z Bolonią w 1/8 finału Pucharu Włoch.

Włosi zachwycają się gwiazdą Interu. "Rywale zaczynają się trząść"

W 17. kolejce ligi włoskiej Inter pokonał 2:0 Lecce po golach Yanna Aurela Bissecka i Nicolo Barelli. Przy pierwszym trafieniu asystę zanotował Hakan Calhanoglu, dośrodkowując piłkę z rzutu wolnego. Postawą Turka zachwyca się mediolańska "La Gazzetta dello Sport", która zauważa, że to była 24. asysta Hakana ze stałego fragmentu od momentu jego transferu do Włoch, czyli od lipca 2017 roku. Tyle samo asyst w czołowych ligach europejskich mają tylko Joshua Kimmich z Bayernu Monachium i Dani Parejo, który gra w Villarrealu.

Włoscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że stałe fragmenty z udziałem Calhanoglu są ogromną bronią Interu, zwłaszcza w tym sezonie. "Gdy gra zostaje zatrzymana i Calhanoglu ustawia piłkę, to przeciwnicy zaczynają się trząść i drżeć. Z nim te sytuacje mogą odwrócić losy meczu, jeśli nie sezonu. Nie ma nikogo lepszego od niego w Europie. Calhanoglu nie ma sobie równych, jeśli chodzi o asysty z miejsca" - czytamy w artykule. W tym sezonie Turek ma już osiem goli i trzy asysty w 21 meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

Calhanoglu występuje we Włoszech od lipca 2017 roku, kiedy to przeniósł się z Bayeru Leverkusen do Milanu za 23,3 mln euro. Turek grał w Milanie do lata 2021 roku, a potem przeniósł się do Interu Mediolan bez kwoty odstępnego. W tym czasie zagrał w obu mediolańskich drużynach blisko 300 meczów, w których strzelił 52 gole i zanotował 72 asysty. Jego kontrakt z Interem wygasa w czerwcu 2027 roku, a od momentu transferu wygrał dwa Puchary Włoch i dwa krajowe Superpuchary.

W kolejnym ligowym meczu Inter zagra na wyjeździe z Genoą. To spotkanie odbędzie się w piątek 29 grudnia o godz. 20:45.