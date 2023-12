Sceny w hicie Serie A. Kluczowa rola Zalewskiego. Dwie czerwone kartki [WIDEO]

"Derby Słońca" - tak nazywa się we Włoszech gorącą konfrontację AS Romy z Napoli. To właśnie te zespoły spotkały się ze sobą w sobotni wieczór w Rzymie. Jedni i drudzy chcieli przede wszystkim przybliżyć się do pierwszej czwórki tabeli Serie A, jako że przed tym meczem szóste Napoli traciło do czwartej Bologni cztery, a siódma Roma sześć punktów. W podstawowych składach obu zespołów znalazło się miejsce dla dwóch Polaków - Piotra Zielińskiego (Napoli) oraz Nicoli Zalewskiego (Roma).

Roma wygrała z Napoli w hicie Serie A. Kluczowa rola Zalewskiego. Mistrz Włoch kończył w "9"

Starcie na Stadio Olimpico jednak przez długi czas mocno rozczarowywało. W pierwszej połowie lepsza była Roma, która głównie za sprawą Edoardo Bove potrafiła zagrażać w pierwszych 20 minutach bramce mistrzów Włoch. 21-letni pomocnik gospodarzy najpierw efektownym uderzeniem z dystansu trafił w poprzeczkę, a następnie nie wykorzystał doskonałej okazji do strzelenia gola, uderzając z pięciu metrów w Alexa Mereta.

Swoją akcję przed przerwą miał też Nicola Zalewski, który w 34. minucie ściął z piłką z lewego skrzydła do środka i z kilkunastu metrów posłał piłkę nieznacznie obok słupka. Napoli z kolei miało duże problemy w ofensywie - najgroźniej pod bramką Ruiego Patricio było wtedy, jak w końcówce pierwszej połowy po stałym fragmencie gry w piłkę nie trafił piętą ustawiony kilka metrów od bramki Frank Anguissa.

Drugą część spotkania celnym strzałem z dystansu rozpoczął Piotr Zieliński, jednak Rui Patricio nie miał problemów ze skuteczną interwencją. Podobną próbę z równie nieudanym skutkiem podjął także Chwicza Kwaracchelia, ale generalnie dalej przez kolejne minuty na Stadio Olimpico emocji było jak na lekarstwo.

Co innego, jeśli chodzi o faule i kartki, których sędzia Andrea Colombo rozdawał sporo piłkarzom i trenerom obu drużyn. Od 66. minuty Napoli musiało w tym meczu grać w osłabieniu i to w dużej mierze za sprawą Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski sfaulował taktycznie uciekającego Matteo Politano, za co obejrzał żółtą kartkę. Tyle że sam Politano zdążył jeszcze kopnąć bez piłki wahadłowego Romy, za co w absurdalny sposób wyleciał z boiska.

Nicola Zalewski w tym spotkaniu rozegrał 70 minut, po czym zmienił go Stephan El Shaarawy. Wahadłowy gospodarzy mógł być zdecydowanie bardziej zadowolony ze swojego występu niż Piotr Zieliński (87 minut), który był widoczny głównie przy stałych fragmentach gry dla Napoli, które wykonywał.

Czerwona kartka ożywiła to spotkanie i trzeba było dziesięciu minut, aby Roma wykorzystała grę w przewadze. Właśnie w 76. minucie zamieszanie w polu karnym wykorzystał rezerwowy Lorenzo Pellegrini, który wspaniałym uderzeniem z półobrotu pokonał kompletnie zaskoczonego Alexa Mereta.

Chwilę później mogło być już 2:0 dla gospodarzy, ale sytuacji sam na sam z Meretem nie wykorzystał Romelu Lukaku. Ale Napoli samo robiło wszystko, żeby niczego w tym meczu nie osiągnąć. Na cztery minuty przed końcem drugą żółtą i czerwoną kartkę obejrzał Victor Osimhen, przez co jego drużyna kończyła mecz w dziewiątkę.

Bramkarz Alex Meret utrzymywał Napoli w grze i wybraniał kolejne sytuacja sam na sam z rywalami, m.in. Stephanem El Shaarawym. Ale w doliczonym czasie gry i on musiał skapitulować po raz drugi, gdy po zabójczym kontrataku mocnym strzałem z około dziesięciu metrów pokonał go Romelu Lukaku, ustalając wynik spotkania.

AS Roma wygrała "Derby Słońca" z Napoli 2:0, dzięki czemu z 28 punktami przeskoczyła sobotniego rywala w tabeli, awansując na szóste miejsce. Napoli ma o punkt mniej i plasuje się na siódmej pozycji.