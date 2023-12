Dyrektor sportowy Napoli przemówił ws. Zielińskiego

350 meczów, 50 goli i 46 asyst - to bilans Piotra Zielińskiego we wszystkich rozgrywkach w barwach SSC Napoli. Reprezentant Polski piłkarzem "Azzurrich" jest od 2016 roku, gdy przybył do Neapolu z Empoli. Co ciekawe, Zieliński ma także rozegranych 350 meczów w Serie A, gdzie reprezentował barwy trzech klubów - Napoli, Empoli oraz Udinese. Ze swoim obecnym klubem jeden z liderów reprezentacji Polski w zeszłym sezonie wygrał mistrzostwo Włoch, z kolei trzy lata temu Puchar Włoch.

Przyszłość Zielińskiego wciąż niepewna. Dyrektor sportowy Napoli o sytuacji Polaka

Sezon 2023/24 może być jednak ostatnim dla Piotra Zielińskiego w koszulce Napoli. Polak w 21 meczach bieżących rozgrywek rozegrał 21 meczów oficjalnych, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Jego kontrakt z Napoli jednak wygasa już w czerwcu przyszłego roku, co oznacza, że za kilka dni będzie mógł podpisać obowiązującą od lata umowę z nowym pracodawcą.

Włoskie media spekulują, że nowym klubem Zielińskiego może zostać prowadzący obecnie w Serie A Inter Mediolan, aczkolwiek 29-letni polski pomocnik nie zamierza naciskać na transfer już w zimowym oknie transferowym i do końca sezonu ma bronić barw klubu z Neapolu.

Przed sobotnim szlagierowym meczem 17. kolejki włoskiej Serie A na temat kontraktu Piotra Zielińskiego wypowiedział się dyrektor sportowy Napoli - Mauro Meluso.

- Nie jesteśmy uzależnieni od jednego zawodnika, liczy się zawsze zespół - mówił Meluso w telewizji "DAZN". - Zieliński wyraził chęć pozostania w zespole, jeśli zostanie znalezione porozumienie. Zobaczymy, co się stanie w ciągu najbliższych kilku tygodni, nadal prowadzimy negocjacje - stwierdził dyrektor sportowy Napoli.

Piotr Zieliński rozpoczął mecz z Romą w podstawowym składzie drużyny Waltera Mazzarriego. W drużynie z Rzymu od pierwszej minuty wystąpił z kolei inny reprezentant Polski - Nicola Zalewski.