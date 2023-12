Co za słowa o reprezentancie Polski! Robi Polakom świetną reklamę

Latem tego roku Mateusz Łęgowski przeniósł się z Pogoni Szczecin do Salernitany. Początek przygody Polaka w nowym klubie jest całkiem udany. Nie zawsze jest pierwszym wyborem trenera, ale regularnie pojawia się na boisku. Do tej pory rozegrał 17 meczów i zaliczył jedną asystę.

Walter Sabatini chwali Mateusza Łęgowskiego i polskich piłkarzy. "Niezawodni"

Niedawno w zespole Salernitany doszło do sporej zmiany. Nowym dyrektorem sportowym klubu został Walter Sabatini. Wrócił tym samym do zespołu z południa kraju po rocznej przerwie. W sobotę odbyła się jego pierwsza konferencja prasowa. Włoch wypowiedział się między innymi o Łęgowskim. I pochwalił zarówno jego jak i ogólnie polskich piłkarzy. - Mamy na przykład tego chłopaka Łęgowskiego. Widać po nim, że jest bardzo dynamiczny. Jest Polakiem, a Polacy są niezawodnymi zawodnikami - powiedział.

Wcześniej Łęgowskiego chwalił także dziennikarz Francesco Di Pasquale. - Był to bardzo perspektywiczny ruch, "pewniak" do przyszłego dużego transferu. Na początku pokazał, że jest silny fizycznie i dobrze sobie radzi w trudnych sytuacjach w trakcie meczów - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

W trwającej kolejce Serie A Salernitana nieoczekiwanie zremisowała z Milanem 2:2. Mimo to w bieżącym szonie radzi sobie bardzo słabo. Aktualnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów. - Salernitana musi się utrzymać bez względu na wszystko. Gdyby tak się nie stało, uznałbym to za osobistą porażkę. Mamy pięć procent szans na utrzymanie, ale nie jest to wcale mało - dodał Sabatini.

Łęgowski kolejną okazję do gry będzie miał w przyszłą sobotę. Tego dnia o godzinie 18:00 Salernitana zmierzy się na wyjeździe z Hellasem. Będzie to bardzo ważne spotkanie, ponieważ najbliżsi rywale zajmują 19. miejsce w tabeli i mają jedynie dwa punkty więcej.