Zespół Polaka marzy o Europie. Wielka sensacja

Siedem mistrzostw Włoch (ostatnie w sezonie 1963/1964), dwa Puchary Włoch i Puchar Intertoto, zdobyty w 1998 r. po wygranej 3:0 nad Ruchem Chorzów - gablota Bolonii z pewnością nie wygląda tak okazale, jak w przypadku Milanu, Interu czy Juventusu. Klub ze Stadio Renato Dall'Ara gra w Serie A nieprzerwanie od sezonu 2015/16 i przyzwyczaił do solidności. Ani nie groziły mu sukcesy, ani spadek. Ale ten sezon w końcu może być inny.

W tej chwili Bologna zajmuje czwarte miejsce z 28 punktami, co daje jej awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Duża w tym zasługa Łukasza Skorupskiego, który zanotował sześć czystych kont w lidze. W Serie A do tej pory pokonały ją jedynie Fiorentina (1:2) i Milan (0:2). Bologna zdołała w tym sezonie urwać punkty Juventusowi (1:1), Napoli (0:0), Interowi (2:2), Lazio (1:0) i Romie (2:0), a przed kilkoma dniami wyeliminowała Inter z Pucharu Włoch (2:1 po dogrywce). W ostatnich 17 meczach, licząc wszystkie rozgrywki, Bologna przegrała tylko raz.

Ale obecne wyniki Bolonii to nie tylko solidność Skorupskiego czy coraz większa liczba minut dla Kacpra Urbańskiego (teraz 224 minuty w dziewięciu meczach, w tym 120 minut z Interem). Zespół z Emilii-Romanii to sprawnie działający ekosystem.

Polak weteranem w klubie. Ale zbyt arogancki. "Bramkarz na miarę Bolonii"

Właśnie mija szósty sezon Skorupskiego w Bolonii, która latem 2018 roku zapłaciła za niego dziewięć mln euro. Bramkarz zagrał zaledwie szesnaście spotkań w Romie, natomiast w latach 2015-2017 zachwycał na wypożyczeniu w Empoli. Skorupski w Bolonii to synonim solidności, choć zdaniem Fabrizio Corsiego, prezesa Empoli, Polak jest za bardzo arogancki.

- Mam z Łukaszem zarówno pozytywne, jak i negatywne wspomnienia. Fizycznie i technicznie to świetny bramkarz, wart Interu, Romy czy Napoli. Ale jest arogancki. Jego zdaniem nigdy nie popełnia błędów, zawsze wini kolegę. Nawet jeśli wskażesz mu, co zrobił źle, to i tak nigdy tego nie przyzna - mówił.

W styczniu 2018 roku o Skorupskiego pytało Brighton i Crystal Palace, ale ostatecznie transfer został sfinalizowany latem 2018. W miejsce Skorupskiego do Romy przyszedł Antonio Mirante. Pewnie do transferu do Bolonii by nie doszło, gdyby nie telefon Filippo Inzaghiego, ówczesnego trenera tego zespołu, który Skorupskiemu powiedział wprost, że u niego będzie pierwszym bramkarzem. Pełne zaufanie do Polaka miał Sinisa Mihajlović (trener Bolonii w latach 2019-2022) i ma obecnie Thiago Motta, który prowadzi zespół od września zeszłego roku.

Mihajlović dawał Skorupskiemu dużo pewności siebie. Gdy w meczu Bolonii z Milanem w styczniu 2021 r. (1:2) do rzutu karnego podchodził Zlatan Ibrahimović, Mihajlović powiedział Skorupskiemu, by się nie martwił, bo Szwed nie potrafi ich strzelać. I Polak karnego obronił. - Trener powiedział, że mam odważnie grać nogami, szukać trudniejszych rozwiązań. Że jak coś pójdzie nie tak, to on bierze to na siebie - tłumaczył Skorupski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

- Łukasz to jeden z weteranów, prawdziwy "kocur". Jego sporą słabością jest jednak wychodzenie do piłek podczas dośrodkowań. Mimo to należy nazwać go bramkarzem na miarę Bolonii, nawet jeśli w przeszłości narzekano na zbyt wiele błędów. Gdybym miał go zestawić historycznie, to wyżej cenię Gianlukę Pagliukę i Francesco Antonioliego, a Skorupski jest na tej liście ex-aequo z Emiliano Viviano - mówi nam Andrea Nervuti, dziennikarz portalu bolognatoday.it.

Długo Skorupski nie był w stanie zachować czystego konta, bo aż w 41 meczach z rzędu był pokonywany przez rywali. Seria została przerwana 29 listopada 2020 roku w meczu z Crotone (1:0). "La Gazzetta dello Sport" zwróciła uwagę na to, że Skorupskiemu pomaga pewien przesąd, jakim jest karteczka zawieszona w jego szafce, na której zapisuje wszystkie mecze z czystym kontem. Polak znacznie się rozwinął pod okiem Alfreda Dossou-Yovo, trenera bramkarzy Bolonii. "Skorupski jest bardziej czujny, zręczniejszy w grze nogami i jest pewniejszy w swoich wyjściach" - czytamy.

W ostatnich dwóch meczach przeciwko Romie (2:0) i Interowi (2:1) w bramce Bolonii stał Federico Ravaglia. Wygląda na to, że Motta nie chce trzymać się ściśle określonej hierarchii i podkreśla, że ma dwóch równorzędnych bramkarzy. - Motta zaimponował nam na początku. Powiedział, że mamy robić to, co nam każe, a jeśli popełnimy błąd, to on będzie brał na siebie odpowiedzialność. To nas uspokoiło. Wie, jak zarządzać szatnią, wchodzi z nami w interakcję, żartuje, nie jest drażliwy - opowiadał Skorupski. Ravaglia może mieć pewną przewagę nad Skorupskim pod kątem gry nogami, przez co może grać bardziej precyzyjne piłki na boki boiska lub do środka. Ale mimo to Polak powinien utrzymać w kolejnych miesiącach miejsce w składzie.

Giganci chcą trenera Polaka. Objawienie. "Jeden z najlepiej przygotowanych trenerów"

Motta wcześniej pracował w zespole PSG do lat 19, a także w Genoi i Spezii Calcio. Obecnie trwa jego drugi sezon w Bolonii. Po raz pierwszy piłkarski świat szerzej usłyszał o trenerskiej karierze Włocha, gdy ten opowiadał o rewolucyjnym ustawieniu 2-7-2. W nim zakładano upłynnienie gry zespołu, gdzie bramkarz grałby między dwoma środkowymi obrońcami a pomocnikami i rozgrywałby piłkę. Sam pomysł może wydawać się dosyć utopijny. Niemniej Bologna za sterami Motty w tym sezonie notuje średnią 1,75 pkt na spotkanie, a w grze tego zespołu widać, że piłkarze mają sporo wolności i skupiają się na znajdowaniu przestrzeni.

W związku z kontraktem ważnym do czerwca przyszłego roku po Mottę może ustawić się latem spora kolejka. W ostatnich miesiącach Brazylijczyka łączono z objęciem PSG, Interu, Napoli czy Juventusu. - Kiedy pytamy o to Mottę na konferencjach, to odpowiada lakonicznie, że dowiemy się o jego przyszłości, gdy nadejdzie na to czas. Myślę, że wiele będzie zależało od pozycji Bolonii na koniec sezonu. Motta trafił do nas, bo wcześniej, jak mówi się w kuluarach, Roberto De Zerbi (obecnie Brighton) odmówił tu pracy z szacunku do sytuacji zdrowotnej Mihajlovicia - dodaje Nervuti.

Jaką filozofię ma zespół Motty? W meczach Bolonii wydać sporą płynność i wymienność pozycji między pomocnikami, a w ostatniej tercji boiska gracze ofensywni wysoko pressują defensorów rywali. Widać jednak, że zespół ma problemy, jeśli nie ma zwartych dwóch linii w fazie bez posiadania piłki. Motta chce, by jego piłkarze bronili z dala od własnego pola karnego. - Motta to jeden z najlepiej przygotowanych merytorycznie trenerów w Europie. Jego pomysł na grę to dużo ofensywy i dużo dryblingów, ale potrzebuje w składzie takich graczy, jak Michel Aebischer, którzy grają wszędzie. Odkąd Motta u nas pracuje, zespół rozwinął się w każdym aspekcie - tłumaczy dziennikarz bolognatoday.it.

Bologna ma swojego króla Midasa. I wierzy w Europę

Od blisko dziesięciu lat za Bolonią stoi kanadyjski biznesmen Joey Saputo, który ma zarządza też ekipą MLS Montreal Impact. Jego firma Saputo Inc. działa w branży mleczarskiej od ponad 60 lat, a produkty są sprzedawane w ponad 60 krajach na całym świecie. Sukcesu sportowego w Bolonii jednak by nie było bez Giovanniego Sartoriego, dyrektora technicznego, który dawniej przez lata pracował w Chievo Verona i Atalancie Bergamo.

Jako swoją największą wpadkę w Atalancie wskazuje brak transferu Didiera Drogby, do którego, jak się okazało po czasie, brakowało niewiele. Sartori też stara się nie wyręczać technologią. W rozmowie z "Libero Quotidiano" przyznał, że nie ma Whatsappa, a podpiera się w pracy na zaledwie kilku algorytmach. W Atalancie oglądał nawet 200 meczów na żywo rocznie, teraz ta liczba jest dwa razy mniejsza. Przed przyjściem Sartoriego Bologna bardzo często kończyła okna transferowe z negatywnym bilansem finansowym. Po letnim mercato w 2023 roku Bologna ma 15 mln euro na minusie, ale tendencja jest odwrotna. Z czego najbardziej cieszy się właściciel.

Obecnie zdecydowanie największą uwagą w Bolonii cieszy się Holender Joshua Zirkzee. Dawniej grał w zespołach młodzieżowych Bayernu Monachium i dzielił szatnię z Robertem Lewandowskim. Bologna zainwestowała w niego 8,5 mln euro po tym, jak w sezonie 21/22 strzelił 16 goli dla Anderlechtu i zgodziła się na to, by 50 proc. kwoty od kolejnego transferu do Bayernu. W tym sezonie Zirkzee ma osiem goli i cztery asysty, a w umowie ma wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 40 mln euro. I jego sytuację stale monitoruje nie tylko Bayern, ale także Juventus, Milan czy Aston Villa.

Znakomicie w Bolonii rozwija się Szkot Lewis Ferguson, Holender Sam Beukema, Austriak Stefan Posch czy Włoch Riccardo Calafiori. Na tych zawodnikach Bologna wydała w ostatnich miesiącach łącznie 20 mln euro, a już może liczyć na to, że na sprzedaży tych graczy zarobi co najmniej trzy-cztery razy więcej. - Calafiori to absolutne objawienie tego sezonu. Został kupiony jako boczny obrońca, a teraz gra w środku defensywy i jest nie do ruszenia wraz z Beukemą - zauważa włoski dziennikarz.

I z Sartorim u biznesowych sterów należy nastawiać się na to, że filozofia Bolonii pozostanie taka sama: kupić tanio, sprzedać jak najdrożej. Jest jeszcze za wcześnie na to, by wyrokować, czy Bologna pójdzie drogą Atalanty i też będzie tak zachwycać na arenie międzynarodowej. Najmożniejsi we Włoszech już zdołali się przekonać, że aby pokonać maszynę Motty, trzeba się solidnie napocić. - W tym roku przypada 60-lecie ostatniego scudetto Bolonii. Dlaczego mamy nie wierzyć, że zakończymy sezon w pierwszej szóstce? - pyta Nervuti.

Komu w tym sezonie należą się największe zasługi za wyniki Bolonii: piłkarzom, trenerowi czy dyrektorowi technicznemu? - Motta ma już wielkie zasługi, ale to za biurkiem dokonuje się tych wszystkich wzmocnień składu. Sartori stworzył młody i ambitny zespół, a Calafiori za 3,5 mln euro z FC Basel to wisienka na torcie. Drużyna ma wielką jakość i mieszkańcy miasta zaczynają marzyć. Mamy nadzieję, że Bologna wróci do poziomu z przeszłości i nawiąże do czasów świetności - kończy nasz rozmówca.