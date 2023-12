To koniec Milika w Juve? Klub chce sprowadzić rewelacyjnego napastnika

Dla Arkadiusza Milika obecny sezon w Juventusie nie jest zbyt udany. Jak na razie rozegrał 15 meczów, ale tylko dwa z nich rozpoczął w wyjściowym składzie. Poza tym jego dorobek nie jest zbyt imponujący, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. "Poszukiwany, odkupiony, zniknął: Juve, co się stało z Milikiem?" - zastanawiała się ostatnio "La Gazzetta dello Sport", która przeanalizowała sytuację napastnika.

Kłopoty Arkadiusza Milika. Juventus chce sprowadzić mu konkurenta

Polak już teraz ma spore problemy - "La Gazzetta dello Sport" wskazuje, że zajmuje czwarte miejsce w hierarchii Massimiliano Allegriego - a za jakiś czas jego pozycja może być jeszcze słabsza. To dlatego, że Juventus chce pozyskać kolejnego napastnika.

Według "Corriere di Torino" turyńczycy są zainteresowani Victorem Boniface'em. Ten latem przeniósł się do Bayeru Leverkusen i błyskawicznie pokazał duże umiejętności, w 23 meczach strzelił 16 goli i zaliczył osiem asyst. Jego drużyna jest liderem Bundesligi, poza tym wygrała wszystkie sześć spotkań w fazie grupowej Ligi Europy. Dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli już pracuje nad tym, aby Nigeryjczyk latem przeniósł się do Juventusu. To może kosztować nawet 40 mln euro.

Juventus chce Victora Boniface'a. Ale nie tylko on

Jednak Turyńczycy nie są jedynym zespołem z Serie A, który chce pozyskać Boniface'a. Zainteresowane nim jest również Napoli, choć jak informuje portal tuttomercatoweb.com, najprawdopodobniej ruszy po niego tylko wtedy, gdy sprzeda jego rodaka Victora Osimhena. Z kolei portal football-italia.net przypomina, że zawodnik Bayeru był też łączony z Milanem.

Na razie Milikowi pozostaje tylko walka o miejsce w składzie z tymi zawodnikami, którzy już są w Juventusie. Być może Polak dostanie szansę na pokazanie umiejętności w najbliższym meczu z Frosinone, który zostanie rozegrany w sobotę 23 grudnia o godz. 12:30.