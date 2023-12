11 graczy na wylocie z AS Romy. Co z Zalewskim?

AS Roma od lat ma wysokie aspiracje, które pozostają niezrealizowane. W pewnym stopniu zmieniło się to po przyjściu Jose Mourinho, ale klub nadal liczy na coś więcej, choćby wyczekiwany powrót do Ligi Mistrzów. Aby zbliżyć się do tego celu, w najbliższych miesiącach chce przeprowadzić rewolucję kadrową. "La Gazzetta dello Sport" ujawniła listę piłkarzy, którzy są na wylocie z zespołu. Wśród nich są bardzo znane nazwiska.

