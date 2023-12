Piotr Zieliński ma ważny kontrakt z Napoli do końca czerwca przyszłego roku i nie wiadomo, czy finalnie zostanie przedłużony o kolejne sezony. Polak cieszy się zainteresowaniem wielu ekip, z Interem Mediolan czy Juventusem na czele. - Piotr powiedział, że chce zostać w Napoli na całe życie - przekazał Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli w wywiadzie dla "Corriere dello Sport". Okazuje się, że w klubie dojdzie do ważnej zmiany, którą odczuje także sam Zieliński. Jeden z jego konkurentów jest o krok od zmiany klubu.

Rywal Zielińskiego odchodzi z Napoli. Będzie kontynuował karierę w Niemczech

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że z Napoli w trakcie zimowego okna transferowego odejdzie jeden z rywali Zielińskiego. Mowa o Eljifie Elmasie z Macedonii Północnej, który zamieni Serie A na Bundesligę i zostanie nowym zawodnikiem RB Lipsk. Napoli zarobi na nim 25 mln euro, a porozumiały się zarówno kluby, jak i Elmas z nowym pracodawcą. Padło też słynne "here we go". - Już sprzedaliśmy Elmasa, jest wszystko uzgodnione. Eljif chce zawsze grać, więc zdecydowaliśmy, że damy mu możliwość odejścia - przekazał Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli w rozmowie z "Corriere dello Sport".

Elmas trafił do Napoli latem 2019 roku za 16,2 mln euro z Fenerbahce Stambuł. W tym czasie reprezentant Macedonii Północnej wygrał mistrzostwo i Puchar Włoch, a w blisko 190 meczach strzelił 19 goli, a także zanotował 11 asyst. Kontrakt Elmasa z Napoli wygasał w czerwcu 2025 roku, więc styczniowe okno na początku 2024 roku było jedną z okazji, by na nim zarobić. Kto go zastąpi w Neapolu? Włoskie media podają, że jednym z kandydatów jest Lazar Samardzić z Udinese Calcio.

Elmas może grać jako środkowy i ofensywny pomocnik, ale w razie potrzeby wystąpi też na lewym skrzydle. Bardzo prawdopodobne jest, że w Lipsku będzie rywalizował o miejsce w składzie z Holendrem Xavim Simonsem, Austriakiem Christophem Baumgartnerem, Hiszpanem Danim Olmo czy Fabio Carvalho z Portugalii. Warto dodać, że z Lipska po dziewięciu latach odchodzi Szwed Emil Forsberg, który będzie grał dla New York Red Bulls.

Elmas zaczynał karierę w Vardarze Skopje (2004-2013), skąd trafił potem do Rabotnicki Skopje (2015-2017) i Fenerbahce Stambuł (2017-2019). Dodatkowo ma też za sobą 56 meczów dla reprezentacji Macedonii Północnej, w których strzelił 12 goli i zanotował 11 asyst.