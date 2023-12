Prezes Napoli przerywa milczenie ws. Zielińskiego. "Jako Polakowi"

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku i na ten moment nie wydaje się, żeby został przedłużony. Polak obecnie zarabia 4-4,5 mln euro rocznie, a na bazie nowej umowy musiałby zgodzić się na obniżkę pensji do około 3 mln euro. Ta sytuacja sprawia, że w mediach pojawia się sporo plotek nt. przyszłości Zielińskiego. Wiele wskazuje na to, że jeśli Polak nie przedłuży kontraktu z Napoli, to i tak będzie kontynuował karierę w lidze włoskiej.

Prezes Napoli mówi o Zielińskim. Nawiązał do zainteresowania od ligowego rywala

De Laurentiis udzielił wywiadu dziennikowi "Corriere dello Sport". Prezes Napoli postanowił odnieść się do tego, jak wygląda sytuacja Zielińskiego. - Rozmawiamy cały czas o nowym kontrakcie. Piotr powiedział, że chce zostać w Napoli na całe życie. Między tym, co się mówi, a co się robi, jest też fakt, że jako Polakowi w pewnym stopniu zależy mu na słońcu i morzu. Ale być może jest bardziej przyzwyczajony do mglistego otoczenia - powiedział. Włosi są przekonani, że mówiąc o "mglistym otoczeniu" De Laurentiis nawiązywał do zainteresowania ze strony Interu Mediolan.

Zdaniem Piotra Czachowskiego, komentatora Eleven Sports i byłego reprezentanta Polski, Inter byłby najlepszym rozwiązaniem dla Zielińskiego. - Życzę mu, żeby jego nowym klubem był Inter. Inter ma drużynę ofensywną, nastawioną na atak, prezentującą na pewno wyższy poziom od Juventusu. Zieliński miałby tam bardzo poważną rywalizację o grę. Spodziewam się, że dyrektor Beppe Marotta zrobi wszystko, żeby ściągnąć go do klubu i to za darmo - przekazał były piłkarz Udinese Calcio.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez włoskiego dziennikarza Fabio Santiniego, Zieliński ma podpisać z Interem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Inter nie jest jedynym zespołem, który interesuje się Zielińskim. Włoskie media podają, że chętnie Polaka w swoich szeregach widziałby także Juventus czy Roma. Atutem Juventusu miałby być fakt, że w klubie gra już dwóch reprezentantów Polski, czyli Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik.

Zieliński trafił do Włoch latem 2011 roku, kiedy to odchodził z Zagłębia Lubin do Udinese Calcio za 100 tys. euro. Do Napoli trafił latem 2016 roku za 16 mln euro. W tym czasie wygrał mistrzostwo i Puchar Włoch, a dodatkowo w 350 meczach strzelił 50 goli i miał 46 asyst.

Napoli zajmuje obecnie piąte miejsce w lidze włoskiej z 27 punktami i traci 14 do prowadzącego Interu Mediolan. W 1/8 finału Ligi Mistrzów Napoli zagra z FC Barceloną.