Media: Przełom u Zielińskiego. Ważne wieści dla Napoli

Zieliński od dłuższego czasu nie może dogadać się z klubem w sprawie podpisania nowego kontraktu. Pomimo szumnych zapowiedzi na początku sezonu, że strony w końcu dojdą do porozumienia, podpisu pod nową umową wciąż nie ma. Są za to doniesienia, że po sezonie, gdy Zielińskiemu wygaśnie kontrakt, ze swoją ofertą będzie już czekał Inter Mediolan. Jakby tego było mało, Polakowi ostatnio przytrafiła się także kontuzja. Na szczęście dla Napoli w środę pojawiły się pozytywne sygnały.

Trudne chwile Napoli. Piotr Zieliński jeszcze bardziej skomplikował sytuację

Pomimo skomplikowanej sytuacji kontraktowej Zieliński w zespole Waltera Mazzariego był kluczową postacią. Rozegrał 15 meczów w lidze, strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Kilka dni temu, tuż przed meczem z Cagliari napłynęły jednak złe informacje. Okazało się, że pomocnik doznał lekkiego urazu kolana. Ten wykluczył piłkarza z dwóch ostatnich meczów - z Cagliari i Frosinone. Ostatni rozgrywany w ramach Pucharu Włoch okazał się dla obrońców tytułu mistrza Włoch wyjątkowo bolesny. Przegrali wówczas 0:4 i odpadli z rozgrywek.

Kontuzja Zielińskiego w takim momencie była dla neapolitańczyków prawdziwych ciosem. Wszystko przez to, że w tym samym czasie z urazem zmaga się także jego naturalny zmiennik - Eljif Elmas. Badania wykazały, że Macedończyk uszkodził lewe ścięgno podkolanowe. Dla trenera sytuacja była więc nieciekawa. Na szczęście wszystko wraca już do normy.

Zieliński znów trenuje. Wiadomo, kiedy wróci do gry

Jak poinformował włoski portal pazzidifanta.com, Piotr Zieliński wrócił do treningów z całą drużyną. Poza nim na zajęciach pojawił się inny pomocnik, który z powodu drobnego urazu opuścił mecz z Frosinone, Frank Anguissa. Obaj mają być gotowi do gry w następnej kolejce Serie A. W sobotę 23 grudnia Napoli czeka wymagający wyjazd na mecz z AS Romą. Początek spotkania o godz. 20:45.

Na ten moment w tabeli Serie A Napoli zajmuje piąte miejsce. Po 16 kolejkach ma 27 punktów i do liderującego Interu ma aż 14 punktów straty. Roma ma dwa punkty mniej i plasuje się na ósmej pozycji.