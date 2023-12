Balotelli szokuje. Chce grać w jednym klubie z reprezentantem Polski

Mario Balotelli był uznawany za jeden z największych talentów włoskiej piłki. Gdy w 2012 roku znakomicie zaprezentował się na Euro, wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Choć grał dla takich klubów, jak Manchester City, AC Milan czy Inter Mediolan, to nie odniósł spektakularnych sukcesów. Co więcej, po odejściu z Liverpoolu w 2016 roku, zaczął schodzić na coraz niższy poziom. Obecnie występuje w tureckim średniaku Adana Demirspor. I mimo że 33-latek nie przykłada się należycie do treningów i więcej niż o jego boiskowych wyczynach, mówi się o tym, co robi w wolnym czasie, to nadal marzy o powrocie do wielkiego futbolu.

Mario Balotelli nie przestaje zaskakiwać. Zaoferował się Napoli

Najlepiej świadczą o tym jego ostatnie słowa. Balotelli udzielił wywiadu dla TV Play, w którym zdradził plany transferowe. Te nieco zszokowały widzów. Zaoferował bowiem usługi jednemu z gigantów włoskiej piłki. Mowa o SSC Napoli, w którym występuje m.in. Piotr Zieliński.

Co więcej, napastnik wyjawił, że byłby gotowy dołączyć do drużyny już w zimowym oknie transferowym. - Napoli? Aurelio De Laurentiis może zakontraktować mnie już w styczniu. Jako zastępca Victora Osimhena nadal mogę dostarczyć zespołowi kilka bramek - przyznał Balotelli. Jego słowa mogą zaskakiwać, choć wydaje się małoprawdopodobne, by Napoli w ogóle wzięło pod uwagę kandydaturę Włocha.

Ten najlepsze lata ma już za sobą. Dodatkowo gra w mało prestiżowym klubie, a w ostatnim czasie trapią go również kontuzje kolana. W tym sezonie wystąpił w zaledwie pięciu meczach, zdobywając trzy bramki. Na murawie spędził łącznie 181 minut. Co więcej, ostatnio wywołał spory skandal. Spowodował wypadek i kompletnie rozbił luksusowe auto warte majątek. Nie chciał też poddać się badaniom alkomatem.

Napoli szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Jak na razie bez sukcesów

Nie ulega jednak wątpliwości, że Napoli w najbliższym czasie będzie zmuszone dokonać kilku wzmocnień. Klub wpadł bowiem w dołek, o czym najlepiej świadczy wpadka w 1/8 finału Pucharu Włoch. We wtorkowy wieczór mistrzowie kraju przegrali aż 0:4 z beniaminkiem Serie A, Frosinone. Co więcej, w lidze zajmują dopiero piąte miejsce i do lidera, Interu tracą już 14 punktów.