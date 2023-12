Słynny włoski klub chce perełkę z ekstraklasy! To gwiazda młodzieżówki

Karol Borys pokazał się z dobrej strony podczas mistrzostw Europy do lat 17, gdzie wraz z reprezentacją Polski dotarł do półfinału. Zawodnik Śląska Wrocław brał też udział w ostatnim mundialu U-17 w Indonezji, w którym Polacy zakończyli zmagania w fazie grupowej, ale był tam jednym z najjaśniejszych punktów. Borys cieszył się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym, co potwierdził David Balda, dyrektor sportowy Śląska Wrocław. W gronie klubów spoglądających w stronę Borysa wymieniano PSV Eindhoven, Sevillę czy Ajax Amsterdam.

Kontrakt Borysa ze Śląskiem Wrocław wygasa w czerwcu 2026 roku. W tym sezonie pomocnik zagrał zaledwie 60 minut w trzech meczach ekstraklasy - 12 minut z Zagłębiem Lubin (1:2), 34 minuty ze Stalą Mielec (1:3) i 14 minut z Jagiellonią Białystok (2:1). Niewykluczone, że Borys przeniesie się do nowego klubu.

Fiorentina chce perełkę Śląska Wrocław. "Do transferu mogłoby dojść zimą"

Portal WP SportoweFakty informował 10 grudnia br., że Borysem bardzo interesuje się Fiorentina, która z chęcią sprowadziłaby go już tej zimy. Śląsk wyraził zgodę na to, by Borys mógł obejrzeć bazę treningową Fiorentiny i spędzić we Włoszech kilka dni. Te wieści potwierdził Jacek Magiera. - Może być to dla niego wartość dodana. Karol pojedzie na kilka dni do Włoch. Wróci na początku tygodnia - przekazał trener Śląska przed derbami z Zagłębiem Lubin.

Teraz Piotr Koźmiński z WP SportowychFaktów przekazał w najnowszym tekście, że Borys wrócił z wizyty w Toskanii. Z jego informacji wynika, że Fiorentina prawdopodobnie złoży Śląskowi ofertę kupna Borysa już w styczniu. Mowa tutaj o transferze gotówkowym. "Fiorentina lubi ten typ piłkarza i chętnie wzięłaby się za oszlifowanie polskiego diamentu. W przypadku gdyby wszystkie strony doszły do porozumienia, to do transferu mogłoby dojść już zimą" - czytamy w artykule. Na razie nie wiadomo, na jaką kwotę mógłby liczyć Śląsk.

Ciężko też oszacować, jaki plan na Borysa miałaby Fiorentina, ale najpewniej Polak zostałby włączony do zespołu Primavery (drużyna U-19 - red.), który zajmuje przedostatnie miejsce w lidze z 10 punktami.

Dużo lepiej Fiorentina radzi sobie w Serie A, gdzie zajmuje szóste miejsce z 27 punktami i traci 14 do prowadzącego Interu Mediolan. Dodatkowo zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy i ćwierćfinału Pucharu Włoch.