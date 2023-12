Szef Zielińskiego grzmi. Stanowcza deklaracja

Trwa arabska inwazja na futbol. Coraz więcej uznanych piłkarzy trafia do saudyjskiej ligi, część wybiera też Katar, który rok temu organizował mundial. Już w 2034 roku gospodarzem mistrzostw świata zostanie z kolei Arabia Saudyjska. Mało tego! Nawet superpuchary krajowe trafiają na Bliski Wschód. To oczywiście żadna nowość, bo od kilku lat m.in. Włosi rozgrywają mecz o Superpuchar poza krajem (ostatnio właśnie w Arabii Saudyjskiej Inter rozbił 3:0 Milan). Ale teraz Włosi zamierzają pójść krok dalej.

Włoska federacja poinformowała, że wprowadzi format Final Four, a drużyny powalczą o trofeum w Arabii Saudyjskiej. W turnieju mają wziąć cztery drużyny, czyli finaliści Pucharu Włoch oraz dwie najlepsze drużyny z Serie A.

Turniej ma ruszyć 18 stycznia, gdy Napoli podejmie Fiorentinę, a w drugim półfinale Inter zagra z Lazio. Już w październiku prezes Napoli Aurelio De Laurentiis straszył, że zbojkotuje ten turniej.

- Przede wszystkim, to kraje arabskie powinny uregulować sytuację praw kobiet i oraz wszelkie kwestie pracownicze. Sport powinien łączyć dobre samopoczucie i zdrowie, ale jeśli tak się nie dzieje, to trzeba się zacząć martwić. Widzieliście, co dzieje się w Izraelu? Wyobrażacie sobie np. blokadę powietrzną na tych terytoriach? Czy ktoś zdaje sobie sprawę, że czterema samolotami przewozimy łącznie 120 zawodników? Zastanawialiście się nad tym? Jesteście kretynami, jeśli naprawdę chcecie turnieju w Arabii Saudyjskiej! Wszystko tylko po to, aby zarobić kilka milionów euro więcej? - złościł się wtedy prezes Napoli, cytowany przez dziennik "La Repubblica".

A teraz znowu zabrał głos.

- Jeśli sytuacja polityczna się nie zmieni, to nie wyślę tam drużyny. Poza tym ośrodki sportowe nie spełniają standardów - cytuje go "Corriere della Sera". W artykule można przeczytać, że we wtorek wyruszyła delegacja z Neapolu, aby zbadać jakość boisk w Rijadzie.

"Oprócz boisk, gorąco dyskutowana jest również pojemność stadionów. Obiekty na półfinały będą w stanie pomieścić tylko 15 tysięcy widzów, co może stanowić problem. Na tym froncie niewiele da się jednak zrobić. No i druga kwestia. Prezes Napoli szczególnie obawia się, że może dojść do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa i zanim weźmie na siebie tę odpowiedzialność, chce dokonać jakiejkolwiek oceny, aby mieć sytuację pod kontrolą na wszystkich frontach" - czytamy.

Superpuchar Włoch, czyli wędrowny turniej

W przeszłości spotkania o Superpuchar Włoch nie były rozgrywane tylko w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej także w USA, Chinach, Katarze i Libii.