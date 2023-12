Ostrzeżenie dla Zielińskiego. "Nie grałby w pierwszym składzie w każdym meczu"

Piotr Zieliński ma ważny kontrakt z Napoli do końca czerwca przyszłego roku i nie wiadomo, czy finalnie zostanie przedłużony. Obecnie Polak zarabia 4-4,5 mln euro za sezon, a prezes Aurelio De Laurentiis chciałby, by Zieliński zgodził się na obniżkę pensji do około trzech mln euro. Na razie obie strony nie doszły do porozumienia, więc to otwiera spekulacje do transferowych plotek z udziałem gracza Napoli. W jego kontekście wymieniane są głównie dwa kluby z Włoch: Inter Mediolan oraz Juventus. Który zespół byłby dla niego lepszy?

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Ekspert daje 75 proc. szans na transfer Zielińskiego. "Życzę mu tego"

Portal WP SportoweFakty przeprowadził rozmowę z Piotrem Czachowskim, komentatorem Eleven Sports i byłym graczem Udinese Calcio. Ekspert uważa, że szanse Zielińskiego na transfer do Interu wynoszą 75 proc. - Życzę mu, żeby jego nowym klubem był Inter. Inter ma drużynę ofensywną, nastawioną na atak, prezentującą na pewno wyższy poziom od Juventusu. Zieliński miałby tam bardzo poważną rywalizację o grę w podstawowej "11". Musielibyśmy się przyzwyczaić, że nie wybiegałby w pierwszym składzie na każdy mecz. Jego rola też byłaby inna niż w Neapolu - powiedział.

- Dla Simone Inzaghiego transfer Polaka byłby świetną informacją i spodziewam się, że dyrektor Beppe Marotta zrobi wszystko, żeby ściągnąć go do klubu i to za darmo - dodaje Czachowski. Dlaczego jego zdaniem Zieliński wybierze Inter kosztem Juventusu? - Transfer do Juventusu byłby dla kibiców Napoli bolesny. Wszyscy pamiętamy, jak był traktowany po takim ruchu Gonzalo Higuain. Także Arkadiusz Milik jest dziś wygwizdywany na stadionie Napoli jako gracz Juve. Piotr wyrobił tam sobie piękną kartę, zdobył mistrzostwo i kibicom ciężko byłoby mu taki ruch wybaczyć - wyjaśnił.

Dyrektor Interu wypowiedział się o Zielińskim. "To utalentowany gracz, ale..."

Do tej pory Inter oficjalnie nie potwierdził zainteresowania Zielińskim, ale o Polaku wypowiedział się Giuseppe Marotta, dyrektor generalny klubu z Mediolanu. - Zieliński to utalentowany gracz, ale dla dobra Napoli mam nadzieję, że uda mu się znaleźć porozumienie. Myślę, że Napoli dba o to, by dogadać się z nim przed końcem czerwca - przekazał Marotta przed meczem Interu z Napoli (3:0).

Potem pojawiły się wieści, że przyjście Zielińskiego do Interu zależy od decyzji ws. dalszej przyszłości Henrikha Mkhitaryana. To też zostało zdementowane przez dyrektora Interu. - Nie wierzę w to. Mkhitaryan jest wielkim profesjonalistą, mającym własną tożsamość i wielką wartość. Nie ma żadnych porównań - odpowiedział Marotta.

Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku, kiedy to odszedł za 16 mln euro z Udinese Calcio. W tym czasie wygrał mistrzostwo i Puchar Włoch, a w 350 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst.