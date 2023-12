Mourinho upokorzył rodaka na oczach świata. Po meczu musiał przepraszać [WIDEO]

AS Roma przed tygodniem zremisowała 1:1 z Fiorentiną, a jej piłkarze obejrzeli aż dwie czerwone kartki. W obliczu takich zdarzeń oraz wielu kontuzji Jose Mourinho nie miał wielkiego pola manewru przy wyborze składu na mecz z Bologną. Jednak Portugalczyk zadziałał w swoim stylu i przy okazji upokorzył swojego rodaka.

"Wędka" od Jose Mourinho dla rodaka z AS Romy. "Chcę go przeprosić"

Roma rozegrała słabe spotkanie i rywale już po pierwszej połowie prowadzili 1:0 po trafieniu Nikoli Moro z 37. minuty. Mourinho w przerwie postanowił ściągnąć z boiska kiepskiego Leonardo Spinazzolę, którego zastąpił Renato Sanchesem i nieco zmienił ustawienie ekipy z Rzymu.

Nie przyniosło to jednak efektów. Już pięć minut po wznowieniu gry było 2:0 dla gospodarzy po samobójczym golu Rasmusa Kristensena. Z kolei wprowadzony Sanches notował jedynie straty, raz faulował rywali i zmusił trenera do natychmiastowej reakcji.

Pomocnik już po 18 minutach na placu gry dostał "wędkę". W 63. minucie Mourinho zdecydował się zdjąc Sanchesa, a w jego miejsce pojawił się Edoardo Bove. Sanches nie mógł uwierzyć w decyzję szkoleniowca i po wyświetleniu jego numeru na tablicy jedynie rozkładał ręce. Finalnie udał się w kierunku ławki rezerwowych, a po drodze kręcił głową i machał rękami.

Finalnie Roma i tak przegrała 0:2, a po starciu Jose Mourinho zabrał głos ws. niecodziennej sytuacji. Zdecydował się... przeprosić Sanchesa. - Chcę publicznie przeprosić Renato Sanchesa. To bardzo trudne dla piłkarza, ale dla trenera również. Robiłem to 3-4 razy w swojej karierze i nie jest to łatwe - przyznał trener Romy na konferencji prasowej.

Po porażce AS Roma spadła na siódmą lokatę w tabeli Serie A, a może zostać wyprzedzona jeszcze przez Atalantę. Z kolei Bologna dość niespodziewanie zajmuje czwarte miejsce w lidze i traci tylko cztery punkty do trzeciego AC Milanu.