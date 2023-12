A jednak? Zaskakujące słowa dyrektora Interu o Zielińskim

Cały czas nie jest jasne, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Piotr Zieliński. Jego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu 2024 r., zatem już w styczniu może podpisać umowę z innym klubem. W związku z tym pojawiają się liczne spekulacje dotyczące jego przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Lider reprezentacji Polski zupełnie zaskoczył. "Ok, czas kończyć ten wywiad"

Piotr Zieliński przeniesie się do Interu Mediolan? Giuseppe Marotta komentuje

Wśród klubów rozważających pozyskanie Polaka wymienia się między innymi Inter Mediolan. Niedawno włoski dziennikarz Fabio Santini stwierdził wręcz, że pomocnik na pewno latem przeniesie się do aktualnego lidera Serie A. - Doszedł do porozumienia z Interem na dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. W pierwszych dwóch sezonach będzie zarabiał trzy i pół miliona euro plus premie - zdradził.

Przed niedzielnym meczem Interu z Lazio (2:0) na temat transferu Zielińskiego wypowiedział się Giuseppe Marotta, dyrektor generalny ds. sportu mediolańczyków. Zapytano go, czy pozyskanie polskiego pomocnika jest zależne od przyszłości Henrikha Mkhitaryana (jego kontrakt wygasa z końcem sezonu). Włoskie media informowały, że Polak mógłby przyjść do Interu tylko pod warunkiem, że Ormianin odejdzie. Marotta jednak twierdzi, że sprawy nie mają związku.

- Nie wierzę w to. Mkhitaryan jest wielkim profesjonalistą, mającym własną tożsamość i wielką wartość. Nie ma żadnych porównań - powiedział, cytowany przez spazionapoli.it.

Co dalej z Piotrem Zielińskim? Ma kilka opcji

Tym samym działacz Interu nieco zdystansował się od transferu Zielińskiego, choć nie można powiedzieć, aby kompletnie go wykluczył. Może to być tylko pewnego rodzaju zasłona. Jednak nawet gdyby Zieliński nie trafił do Mediolanu, to może obrać inny kierunek. Zainteresowanie nim wyrażał także Juventus, poza tym nadal jest możliwe, że zdecyduje się przedłużyć kontrakt z obecnym klubem.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 r. W obecnym sezonie rozegrał 21 meczów, strzelił w nich trzy gole i zaliczył trzy asysty.