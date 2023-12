Media: Złe wieści ws. Zielińskiego. "Trener musi wybrać"

Piotr Zieliński jest w tym sezonie, tak jak co roku, kluczową postacią Napoli. Polak rozegrał 15 meczów w lidze - w różnym wymiarze czasowym. Dziś jednak nie zagra. Będzie to pierwsze spotkanie w Serie A opuszczone przez reprezentacyjnego pomocnika od 7 kwietnia. Wówczas nie wystąpił przeciwko Lecce.

Kto zastąpi Zielińskiego? Warianty są dwa

Zieliński zmaga się z drobnym urazem kolana. Neapolitańczycy wkraczają w ważny moment sezonu. O potencjalnych zastępstwach pisze słynny dziennikarz Gianluca Di Marzio: "W tym momencie trener Napoli musi wybrać, kto powinien wspierać Anguissę i Lobotkę. Biorąc pod uwagę niedostępność Elmasa, Cajuste oraz Gaetano są w grze o miejsce w składzie. Szwed był dotychczas kilkukrotnie wykorzystywany w tym sezonie, natomiast były zawodnik Cremonese zaliczył tylko 3 występy." - czytamy.

Neapolitańczycy zajmują dopiero 6. miejsce w tabeli Serie A. Mistrzowie Włoch nie mają co myśleć o obronie tytułu. Do liderującego Interu tracą aż czternaście punktów. Słabe wyniki utratą posady przypłacił Rudi Garcia. Walter Mazzari, który prowadzi klub od 14 listopada przegrał 3 z 5 meczów. Co gorsza - w ostatniej kolejce okazał się gorszy od Juventusu. Turyńczycy powiększyli przewagę nad Napoli do 13 punktów.

Przed zespołem spod Wezuwiusza kolejne wyzwania. Po dzisiejszym starciu z Cagliari czeka ich wyjazd do Rzymu, gdzie zagrają z AS Romą. Być może Zieliński będzie już gotowy do gry i w tym spotkaniu rozegra swój 351. mecz na poziomie Serie A. We włoskiej najwyższej klasie rozgrywkowej zdobył 41 goli i ma 49 asyst.