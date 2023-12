Nie żyje włoska legenda. Zapisał się w historii Napoli

Antonio Juliano był wychowankiem Napoli, zadebiutował w tym zespole w 1962 r. Występował w nim przez prawie całą karierę, przez długi czas pełnił też funkcję kapitana. Przed sezonem 1978/79 odszedł do Bolognii, a rok później zakończył karierę.

Nie żyje Antonio Juliano. Był legendą Napoli, osiągnął duże sukcesy z reprezentacją Włoch

W środę Napoli przekazało, że Juliano zmarł w wieku 80 lat. "La Repubblica" poinformowała, że w ostatnim czasie jego stan zdrowia się pogorszył, przez co trafił do szpitala.

- To jeden z najgorszych dni w historii Napoli i jego kibiców. Zmarł Antonio "Totonno"Juliano. Tym, którzy go nie znali, warto przypomnieć, kim był i co reprezentował dla naszego miasta. Żegnaj - czytamy na profilu klubu na Twitterze.

Pomocnik rozegrał 505 meczów w barwach Napoli, co jest trzecim wynikiem w historii klubu (więcej mają Giuseppe Bruscolotti - 511 i Marek Hamsik - 520), w sezonie 1975/76 zdobył z nim krajowy puchar. Większe sukcesy osiągnął z reprezentacją Włoch, dla której rozegrał 18 spotkań. Sięgnął z nią po złoto mistrzostw Europy w 1968 r. oraz srebro mundialu dwa lata później. Był w kadrze również na mistrzostwa świata w 1966 oraz 1974 r.

Antonio Juliano brał udział w transferze Diego Maradony do Napoli

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Juliano wrócił do macierzystego klubu w roli działacza. W 1984 r. odegrał ważną rolę w transferze Diego Maradony, gdy przekonał ówczesnego właściciela Napoli Corrado Ferlaino do sfinalizowania transakcji z FC Barceloną. Kilka miesięcy później opuścił klub, później na chwilę wrócił do niego w sezonie 1998/99.

Antonio Juliano zmarł kilkanaście dni przed 81. urodzinami. Na świat przyszedł 26 grudnia 1942 r., choć w urzędzie zarejestrowano ten fakt dopiero 1 stycznia 1943 r. W wywiadach tłumaczył, że w ówczesnych wojennych realiach była to dosyć powszechna praktyka.