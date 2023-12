Dramatyczne wieści. Słynny trener doznał udaru

Zdenek Zeman to doświadczony 76-letni trener, który praktycznie całą karierę trenerską spędził we Włoszech. Rozpoczął jako szkoleniowiec młodzieży w Palermo, a następnie od 1983 roku prowadził liczne kluby włoskie, w tym te występujące w Serie A, a także tureckie Fenerbahce Stambuł czy serbską Crveną Zvezdę Belgrad.

Zeman charakteryzuje się ultraofensywnym, czasami wręcz szalonym stylem gry swoich drużyn. Jego talent trenerski eksplodował w latach 1989-94, gdy jako szkoleniowiec Foggii awansował z tym klubem z trzeciej ligi do Serie A. Później prowadził m.in. kluby z Rzymu - Lazio i Romę. Z tym pierwszym dwa razy meldował się na podium rozgrywek, z kolei Romę miał okazję trenować dwukrotnie. Do tego pracował w Napoli, Cagliari, Parmie czy Lecce, ale to tylko kilka przykładów.

Oprócz stylu Czech miał bardzo dobrą rękę do młodzieży. To pod jego wodzą pierwsze kroki w seniorskim futbolu stawiali m.in. Alessandro Nesta, Francesco Totti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne czy Marco Verratti.

Były trener Romy, Lazio i Napoli trafił do szpitala. Miał udar niedokrwienny

Obecnie jednak 76-letni już Zdenek Zeman nie trenuje drużyn z wysokiego poziomu, lecz grającą w Serie C Pescarę. To właśnie ten klub poinformował we wtorek, że czeski szkoleniowiec doznał udaru, przez co trafił do szpitala.

- Dziś rano trener Zdenek Zeman doświadczył lekkiego udaru niedokrwiennego. Jest obecnie hospitalizowany w klinice Pierangeli w Pescarze. Jego stan jest dobry i stabilny, ale trener wymaga dodatkowych badań. Wracaj szybko do zdrowia, ZZ! - napisała Pescara Calcio na portalu X.

Na tę informację zareagował jeden z byłych klubów Zemana - SSC Napoli. "Forza Mister Zeman, wszyscy jesteśmy z tobą" - napisał mistrz Włoch w mediach społecznościowych.

Pescara Calcio w jednej z grup Serie C (trzeci poziom rozgrywkowy) zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 30 punktów w 17 meczach. Drużyna Zdenka Zemana jest jednak ostatnio w dobrej formie - wygrała trzy mecze ligowe z rzędu, w tym dwa ostatnie po 4:0 (z Olbią) i 5:0 (z Pontederą).