To się dzieje. Wielki powrót Ibrahimovicia staje się faktem

Malmoe FF, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Mediolan, FC Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy - tak wygląda piłkarskie CV Zlatana Ibrahimovicia, który zakończył karierę po ponad 20 latach. Ibrahimović ogłosił swoją decyzję o końcu kariery 5 czerwca tego roku przy okazji meczu Milanu z Hellasem Verona (3:1). - Za pierwszym razem kiedy tu trafiłem obdarzyliście mnie szczęściem, za drugim - miłością. Pozostanę milanistą na całe życie - mówił Szwed podczas ceremonii. Po kilku miesiącach wróci do Milanu, ale już nie w roli piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Ibrahimović wraca do Milanu. Tym razem nie w roli piłkarza. "Gotowy, by znów ryknąć"

Portal milannews.it i dziennik "Corriere della Sera" zgodnie informują, że Ibrahimović wraca do Milanu. Szwed będzie teraz pracował w Mediolanie w nowej roli. Ibrahimović ma być bliskim współpracownikiem Gerry'ego Cardinale, czyli właściciela Milanu. Na razie nie ma jednak konkretów, jeżeli chodzi o funkcję Ibrahimovicia w klubie, ale takowe powinny pojawić się w poniedziałek 11 grudnia, kiedy pojawi się oficjalny komunikat. "Ibra jest gotowy, by znów ryknąć. Przed nim pierwszy powrót do Milanu nie w roli piłkarza" - czytamy na portalu milannews.it.

Wcześniej włoskie media podawały, że Ibrahimović ma pełnić rolę "łącznika" między zarządem Milanu a pierwszym zespołem. "Nie chciał ograniczać się do zwykłej funkcji reprezentacyjnej. (...) Będzie specjalnym doradcą, ściśle współpracującym z zespołem. Będzie miał ciągły, bezpośredni kontakt z menedżerami" - pisał wtedy portal calciomercato.com.

Cardinale jest właścicielem funduszu RedBird Capital Partners, który jest też jednocześnie właścicielem Milanu. - To, co czyni ze Zlatana zwycięzcę takiego kalibru, to nie tylko talent fizyczny, ale również wysoki intelekt i duch przedsiębiorczości. W RedBird nawiązujemy współpracę z bardzo wyselekcjonowaną grupą światowej klasy sportowców i artystów - przekazał Cardinale w rozmowie z "Financial Times". - Z niecierpliwością czekam, aż będę mógł mieć wkład w działalność inwestycyjną w sporcie czy mediach - dodaje Ibrahimović.

To będzie zatem trzeci etap Ibrahimovicia w Milanie. Wcześniej Szwed był piłkarzem tego klubu w latach 2010-2012 i 2020-2023, z którym zdobył dwa mistrzostwa Włoch. Łącznie zagrał 163 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 93 gole i zanotował 35 asyst.

W tym sezonie Milan wciąż pozostaje w grze na trzech frontach. W lidze włoskiej zajmuje trzecie miejsce z 29 punktami i traci dziewięć do prowadzącego Interu Mediolan. W 1/8 finału Pucharu Włoch na Milan czeka Cagliari Calcio. Zespół prowadzony przez Stefano Pioliego pozostaje też w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zagra w ostatniej kolejce fazy grupowej z Newcastle United (13.12). Żeby awansować do fazy pucharowej, Milan musi pokonać Anglików i liczyć też na to, że Borussia Dortmund pokona Paris Saint-Germain.