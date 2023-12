Prokuratura wzięła się za Mourinho. Przestał mówić po włosku. "Będę szczery"

AS Roma podniosła się po słabszym początku sezonu. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho wygrał zaledwie dwa z siedmiu pierwszych meczów w lidze włoskiej, przez co znajdował się w dolnej połowie tabeli. Teraz Roma jest już w czołówce Serie A, a dodatkowo wywalczyła awans do fazy pucharowej Ligi Europy. W czternastej kolejce Roma pokonała 2:1 Sassuolo, strzelając dwa gole w sześć minut za sprawą Paulo Dybali i Rasmusa Kristensena. Przed meczem doszło jednak do sporych kontrowersji.

Mourinho skrytykował arbitra jeszcze przed meczem. Za to może mieć problemy

Mourinho odniósł się do wyboru sędziego na spotkanie z Sassuolo, jakim był Matteo Marcenaro, podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Portugalczyk nie był, delikatnie mówiąc, zadowolony z tej nominacji. - Będę szczery. Powiem, że martwię o sędziego Marcenaro. Mieliśmy go trzy razy w roli czwartego arbitra i nie sądzę, że w meczach na tym poziomie miał stabilność emocjonalną. Profil sędziego, a także Marco Di Bello na VAR-ze nie daje mi spokoju. Z tym sędzią często mieliśmy pecha i nie zawsze akceptowaliśmy to, jak pracuje - powiedział.

Okazuje się, że Mourinho może mieć problemy za te słowa, ponieważ prokurator federalny, pracujący przy włoskiej federacji wszczął postępowanie za "szkodliwe wypowiedzi". O wszystkim poinformowała włoska agencja prasowa Ansa. Tuż po wygranym meczu, by uniknąć kontrowersji, Mourinho rozmawiał ze stacją DAZN w języku portugalskim.

- Chcę podziękować klubowi za wsparcie i tę stabilność emocjonalną, która pozwala mi wykonywać moją pracę. Dlaczego rozmawiam z Wami po portugalsku? Mój włoski nie jest wystarczająco dopracowany, by wyrazić pewne pojęcia. Gdy wtedy mówiłem o tej stabilności, miałem na myśli jakość, która jest niezbędna w piłce nożnej i w życiu - skomentował Mourinho.

To nie jest pierwszy raz, gdy Mourinho ma problemy przez swoje wypowiedzi nt. pracy arbitrów. Po finale Ligi Europy, w którym Roma przegrała z Sevillą, dosadnie odniósł się do pracy Anthony'ego Taylora, okraszając to słowami "Gratulacje, ty je***a hańbo! Gów****e decyzje. Wyp*****laj". Za to UEFA ukarała go czteromeczowym zawieszeniem. Kiedy Mourinho po meczu Romy z Monzą (1:1) określił Daniele Chiffiego "najgorszym i okropnym sędzią w całej karierze", prokuratura FIGC też wszczęła śledztwo. Wtedy to skończyło się 50 tys. euro grzywny oraz 10-dniowym zawieszeniem.

Dzięki wygranej 2:1 nad Sassuolo Roma awansowała na czwarte miejsce z 24 punktami i traci jedenaście do prowadzącego Interu Mediolan.