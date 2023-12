Heroiczna decyzja Zielińskiego. Polak poświęci się dla drużyny

- Czuję się całkiem dobrze. Przyjąłem uderzenie, teraz przejdę kilka badań - powiedział Piotr Zieliński w rozmowie z Polsatem Sport po środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt 2:4. Polski pomocnik musiał opuścić boisko w 65. minucie z powodu ostrego starcia z Antonio Ruedigerem. Nie było więc wiadomo, czy ostatecznie wyrobi się na hitowe starcie w Serie A z Interem Mediolan.

Serie A: Piotr Zieliński z bólem, ale ma zagrać przeciwko Interowi Mediolan

Ostatecznie Piotr Zieliński jest przewidywany do gry od pierwszej minuty w niedzielnym meczu u siebie z Interem Mediolan. Tak przewidują włoskie media oraz fanowskie portale poświęcone zespołowi z Neapolu. "Corriere dello Sport" poinformowało, że "reprezentant Polski nie jest gotowy na 100 proc., ale chce pokonać ból, żeby być jedną z głównych postaci w tym spotkaniu".

Także portal calcionapoli24.it przekazał, że Zieliński nie jest w pełni zdrowia, ale przewiduje, że ostatecznie znajdzie się w wyjściowym składzie na mecz z drużyną z Mediolanu, żeby obok Stanislava Lobotki i Andre-Franka Zambo Anguissy zagrać w środku pola neapolitańczyków. Ewentualne potwierdzenie tych wiadomości na pewno będzie dobrą informacją dla nowego trenera Napoli - Waltera Mazzarriego.

Ostatecznie o 20:45 przekonamy się, czy Piotr Zieliński znalazł się w wyjściowym składzie Napoli na mecz z Interem. To spotkanie jest o tyle ważne z perspektywy gospodarzy, że są na czwartym miejscu w tabeli Serie A i tracą już osiem punktów do Interu, który zajmuje drugą pozycję. Ewentualna wygrana sprawi, że strata ta zostanie zniwelowana, a do pierwszego Juventusu może wynosić już tylko sześć punktów.

A jak Piotr Zieliński radził sobie z Interem? W całej karierze mierzył się z tym zespołem 19 razy - pięć meczów wygrał, sześć zremisował, a osiem przegrał. Strzelił w nich trzy bramki i zanotował dwie asysty.