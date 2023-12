A jednak, klamka zapadła. Fatalne wiadomości dla Milika

Latem tego roku Arkadiusz Milik został wykupiony przez Juventus z Olympique Marsylia. Polak nie może uznać bieżącego sezony za udany. Bardzo rzadko gra w wyjściowym składzie i na boisku pojawia się głównie z ławki rezerwowych. I wtedy również nie zachwyca. Do tej pory w 13 spotkaniach rozegrał 333 minuty. Strzelił w tym czasie dwa gole i zaliczył jedną asystę.

Złe wieści dla Arkadiusza Milika. Rywal nie zamierza odchodzić

Jedną z nadziei Milika na częstszą grę jest odejście podstawowego napastnika Juventusu Dusana Vlahovicia. Latem wiele mówiło się, że Serb może zmienić klub. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, ale jego przyszłość wciąż była niepewna. Aż do tej pory. Zawodnik niedawno rozmawiał z "La Gazzetta dello Sport" i wyjawił, że nie zamierza opuszczać Turynu.

- Zawsze byłem pewien, że chcę zostać. Plotki są częścią tej gry. Jeśli zaczniemy ich wszystkich słuchać, możemy oszaleć. Odciąłem się od tego i myślałem tylko o obozie przygotowawczym. Ostatecznie jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem. To było to, czego chciałem - powiedział. Następnie wypowiedział się także o możliwym przedłużeniu kontraktu. - Mam jeszcze dwa i pół roku kontraktu, nie spieszymy się, ale Giuntoli (dyrektor sportowy Juventusu - przyp.red.) i mój agent już o tym rozmawiają. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu zostałem - dodał. Vlahović w bieżącym sezonie rozegrał 12 meczów i strzelił pięć goli.

Tym samym szanse Milika na częstszą grę nie wzrosły. Wygląda na to, że nadal będzie tylko rezerwowym, zwłaszcza jeśli nie poprawi skuteczności. Trener Massimiliano Allegri nie zamierza jednak go skreślać. - Ważne jest wygranie meczów niezależnie od tego, kto zdobędzie bramki. To normalne, że napastnicy potrzebują więcej szans, ale pracujemy nad tym i staramy się poprawić - powiedział niedawno.

W trwającej kolejce Serie A Juventus pokonał Monzę 2:1. Arkadiusz Milik wszedł na boisko w 70. minucie, zmieniając Vlahovicia. Ekipa z Turynu dzięki zwycięstwu wskoczyła tymczasowo na pozycję lidera tabeli Serie A. Do tej pory uzbierała 33 punkty, o jeden więcej niż Inter Mediolan, który w niedzielę zagra z Napoli.