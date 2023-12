Jest nadzieja dla Milika. Jasna deklaracja trenera

Arkadiusz Milik w obecnym sezonie Serie A rozczarowuje. Polski napastnik przegrywa rywalizację w ataku z Dusanem Vlahoviciem i Federico Chiesą. Na boisku najczęściej pojawia się z ławki. W tym sezonie rozegrał przez to zaledwie 312 minut, a do siatki trafił raptem dwukrotnie. Ostatnio nie dostał nawet powołania do reprezentacji Polski od selekcjonera Michała Probierza. Na szczęście dla Milika pojawiło się światełko w tunelu. A jest nim deklaracja trenera Juventusu Massimiliano Allegriego.

Odżyły nadzieje Arkadiusza Milika. Allegri ma na niego plan. "Powiedziałem chłopakom..."

Włoski szkoleniowiec wystąpił na konferencji prasowej przed piątkowym meczem z Monzą. W jej trakcie padło pytanie o wybór napastników. Murowanymi faworytami do wyjściowego składu są Vlahović i Chiesa, którzy świetnie zaprezentowali się przed tygodniem przeciwko Interowi Mediolan (1:1). Pierwszy strzelił gola, a drugi mu asystował. - Chiesa i Vlahović wykonali dobrą robotę, ale pozostali napastnicy też są w porządku - rozpoczął Allegri, cytowany przez portal tuttojuve.com.

Następnie zaczął sugerować, że na tej pozycji może zacząć mocno rotować, a to oznaczałoby więcej szans na grę dla Arkadiusza Milka. - Były chwile, kiedy dobrze grali Kean i Milik, a w niedzielę wystąpili Chiesa i Vlahović i też dobrze sobie radzili. Powiedziałem chłopakom, że w tym roku celem jest powrót do Ligi Mistrzów. Będą zatem chwile, kiedy ktoś będzie grał mniej i to prawda, że może się na mnie zezłościć. Ale w Lidze Mistrzów jest bardzo ważne, aby mieć kilku zawodników na wysokim poziomie - wyjaśnił.

Allegri nie skreśla Milika. "Staramy się poprawić"

Allegri dał też jasno do zrozumienia, że nie będzie oglądał się indywidualne statystyki. - W tym roku Vlahović zdobył pięć, Chiesa - cztery, ale teraz to nie jest najistotniejsze. Równie dobrze mógłby je strzelić Kean. To samo tyczy się Milika czy Yildiza, jeśli zagra. Ważne jest wygranie meczów niezależnie od tego, kto zdobędzie bramki. To normalne, że napastnicy potrzebują więcej szans, ale pracujemy nad tym i staramy się poprawić - podsumował.

Mecz Monza - Juventus rozpocznie się w piątek 1 grudnia o godz. 20:45. Szansa, że Allegri da nieco dłużej pograć Milikowi, wydają się duże. W ostatnim meczu Polak wszedł zaledwie na 10 minut.