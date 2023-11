Zalewski tylko wszedł na boisko. Natychmiastowy efekt. Dwie bramki [WIDEO]

Nicola Zalewski to zdecydowanie największy wygrany listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski. Piłkarz AS Romy zagrał pełne 90 minut w meczu z Czechami (1:1), podczas którego popisywał się przede wszystkim celnymi dośrodkowaniami i otwierającymi grę podaniami. Kilka dni później 21-latek wystąpił w towarzyskim starciu z Łotwą (2:0), zaliczając dwie świetne asysty. Mimo to w 75. minucie po faulu jednego z rywali kibice na Stadionie Narodowym wstrzymali oddech. Zalewski zszedł z boiska z kontuzją. "To raczej nic poważnego. Jedynie mocno stłuczony piszczel" - informował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Na szczęście diagnoza okazała się trafna.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Nicola Zalewski wszedł z ławki i Roma zaczęła strzelać. Ważne zwycięstwo

W niedzielę 26 listopada o godz. 18:00 AS Roma w 13. kolejce Serie A na Stadio Olimpico zagrała z Udinese. 14-krotny reprezentant Polski co prawda nie pojawił się we wyjściowej jedenastce, jednak Jose Mourinho dał mu szansę na pokazanie się w drugiej połowie. Wcześniej gospodarze od 20. minuty po golu Gianluci Manciniego prowadzili 1:0, jednak na początku drugiej połowy do wyrównania doprowadził Florian Thauvin - była gwiazda Olympique'u Marsylia. Roma pod względem piłkarskim prezentowała się dużo lepiej od rywali. Drużyna ze stolicy Włoch prowadziła grę, tworzyła sytuacje i oddawała strzały na bramkę, której skutecznie bronił Marco Silvestri.

Golkiper gości skapitulował dopiero w 81. minucie, kiedy to Paulo Dybala wykończył znakomitą akcję kombinacyjną. Piłkarze Romy wymienili cztery podania bez przyjęcia, a Argentyńczyk mocnym uderzeniem po ziemi wyprowadził drużynę na prowadzenie. Cztery minuty wcześniej na boisku pojawił się Nicola Zalewski, który zmienił Holendra Ricka Karsdorpa. Polak w sumie spędził na murawie 18 minut. W tym czasie zdążył zaliczyć dwa kluczowe podania oraz tyle samo celnych przerzutów. Tuż po wejściu z ławki 21-latek posłał kilka dobrych dośrodkowań najpierw z pozycji prawego wahadłowego, a następnie z obszaru prawego pomocnika.

AS Roma w końcowych fragmentach meczu napierała coraz bardziej, dzięki czemu udało im się strzelić trzeciego gola. Gwoździem do trumny Udinese okazał się precyzyjny strzał z pierwszej piłki Stephana El Shaarawy'ego, który z lewej strony pola karnego uderzył na dalszy słupek. Mecz zakończył się wynikiem 3:1.

Dzięki wygranej zespół Nicoli Zalewskiego po 13. kolejkach ma na koncie 21 punktów i obecnie awansował na piąte miejsce w tabeli. W poprzednim spotkaniu Roma bezbramkowo zremisowała z Lazio w derbach Rzymu.