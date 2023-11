Zieliński dla Polski nie mógł zagrać, ale dla Napoli już tak. Coś było na rzeczy [WIDEO]

13. kolejka Serie A rozpoczęła się w sobotę 25 listopada od starcia Salernitany z Lazio, które niespodziewanie 2:1 wygrała drużyna prowadzona przez Filippo Inzaghiego. O godz. 18:00 na boisko wyszły drużyny Atalanty Bergamo i SSC Napoli. W składzie mistrzów Włoch od pierwszej minuty zagrał Piotr Zieliński, który dopiero co wrócił po chorobie.

Zieliński zagrał pierwszy mecz po chorobie. Nie był w optymalnej formie

Co prawda Zieliński znalazł się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, jednak z powodu choroby nie wystąpił w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw Europy przeciwko Czechom (1:1). Nie zagrał też w towarzyskim spotkaniu z Łotwą, przedwcześnie opuszczając Warszawę, o czym poinformował PZPN. "Piotr Zieliński z powodu choroby opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Lekarz reprezentacji Polski zdiagnozował u zawodnika anginę. Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia stan piłkarza nie poprawił się na tyle, aby mógł brać udział w treningach i wtorkowym meczu. W związku z tym Piotr Zieliński wrócił do klubu" - napisano w opublikowanym komunikacie.

Okazało się, że angina nie była na tyle silna, aby wykluczyć piłkarza na dłuższy czas. W sobotnim meczu Zieliński pojawił się w wyjściowym składzie, jednak w wielu fragmentach meczu widać było, że pod nie jest w najlepszej dyspozycji. W 31. minucie Polak z pierwszej piłki próbował zgrać do wbiegającego kolegi, jednak podanie wylądowało poza boiskiem. W drugiej minucie doliczonego czasu gry do pierwszej połowy po błędzie obrońców Atalanty futbolówka znalazła się pod nogami Zielińskiego. Sytuacja była dynamiczna, przez co 29-latek bez przyjęcia próbował podciąć ją nad bramkarzem gości. Niestety, golkiper wykazał się przytomnością umysłu i obrobił strzał naszego kadrowicza.

W drugiej części gry Piotr Zieliński znów nie pokazał niczego specjalnego. W linii pomocy Napoli brakowało tężyzny fizycznej, potrzebnej do walki bark w bark, dlatego szkoleniowiec Walter Mazzarri, który debiutował na ławce trenerskiej mistrzów Włoch w meczu z Atalantą, ściągnął Polaka w 78 minucie. W jego miejsce pojawił się mierzący 188 cm Szwed Jens Cajuste.

Ostatecznie SSC Napoli zwyciężyło 2:1. Pierwszą bramkę dla gości w 44. minucie zdobył Chwicza Kwaracchelia, który wykorzystał świetne dośrodkowanie Di Lorenzo i pokonał Marco Carnesecchiego strzałem głową. Na początku drugiej połowy gospodarze po bramce Ademola Lookmana wyrównali na 1:1. Później Atalanta prowadziła grę, tworząc sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak to goście trafili na 2:1 po strzale Eljifa Elmasa do niemal pustej siatki.

- Atalanta ma piłkę, Atalanta kreuje, a Napoli strzela - mówił komentator Eleven Sports. Po sobotnim zwycięstwie mistrzowie Włoch z 24. punktami na koncie zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli. Za to grupowi rywale Rakowa Częstochowa w Lidze Europy obecnie z 20. oczkami plasują się na szóstej pozycji.