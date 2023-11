Nagły zwrot ws. przyszłości Piotra Zielińskiego. Tego nikt się nie spodziewał

Latem tego roku Piotr Zieliński był blisko odejścia z Napoli do saudyjskiego Al-Ahli. Ostatecznie jednak pozostał w zespole mistrza Włoch i jest jego kluczową postacią. Wiele wskazywało na to, że taki scenariusz oznacza przedłużenie kontraktu i pozostanie w klubie na lata. Na razie ws. nowej umowy dla jest impas. Co i rusz pojawiają się także informacje o tym, że po sezonie miałby odejść z klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Niegodne zachowanie reprezentantów Polski. "Żenujące obrazki"

Napoli znalazło następcę Piotra Zielińskiego

Nowe wieści w tej sprawie przekazał portal dotsport.it. Według dziennikarzy wiele wskazuje na to, że wygasający 30 czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony. Za główne przyczyny Włosi podają niezgodność w wysokości kontraktu. Napoli chciałoby, żeby Zieliński zgodził się na obniżkę z 4-4,5 milionów do 3 milionów euro.

Napoli miało już wytypować nazwisko następcy Piotra Zielińskiego. Ma nim zostać Lewis Ferguson, który wyceniany jest na około 20 milionów euro. 24-latek występuje od połowy 2022 roku w Bolonii. Wcześniej występował w Szkocji. W tym sezonie w lidze rozegrał 12 spotkań w lidze, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty.

Co ciekawe, w kontekście przyszłości Piotra Zielińskiego nie mówi się już o klubach z Arabii Saudyjskiej, a o Juventusie i Interze. Przedstawiciele obu mieli się kontaktować z agentem piłkarza.

Piotr Zieliński wciąż nie jest w pełni sił. Trener Napoli rozważa dwie opcje

W ten weekend Napoli zmierzy się z Atalantą, która jest ich bezpośrednim rywalem w walce o czołową czwórkę. Będzie to zarazem debiut Waltera Mazzariego, który zastąpił Rudiego Garcię na stanowisku trenera Napoli. W tym spotkaniu zabraknie prawdopodobnie Piotra Zielińskiego, który nabawił się anginy na zgrupowaniu kadry. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", zastąpić go ma ktoś z dwójki Eljif Elmas Jens Cajuste, który wystąpił w lidze 10 razy, notując w sumie 251 minut. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00.