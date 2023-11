Media: Jest przełom ws. Szczęsnego! Włosi nie mają wątpliwości

Według ostatnich doniesień dziennika "Tuttosport" Wojciech Szczęsny jest drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w Serie A. Polski bramkarz zarabia w Juventusie 12 milionów euro za sezon gry, a na większe pieniądze może tylko liczyć jego klubowy kolega Dusan Vlahović, który inkasuje 13 milionów euro. To sprawia, że kontrakt Szczęsnego jest dla Juventusu pewnym problemem i dlatego latem pojawiały się doniesienia o ewentualnej sprzedaży 33-latka. Zwłaszcza że jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Juventus chce przedłużyć umowę z Wojciechem Szczęsnym

W Turynie jednak pomyśleli, jak podejść do kwestii kontraktu Szczęsnego. Juventus w ostatnim czasie pracuje nad przedłużeniem umów z wieloma swoimi zawodnikami - Federico Gatti, Manuel Locatelli i Nicolò Fagioli parafowali umowy do czerwca 2028 roku. Tak długie umowy, to z jednej strony gwarancja pozostania tych zawodników na lata, a z drugiej okazja do rozłożenia wynagrodzenia w latach.

I właśnie to przyświeca klubowi, który chce przedłużyć w najbliższym czasie umowy z Wojciechem Szczęsnym, Dusanem Vlahoviciem, Gleisonem Bremerem, Adrienem Rabiotem, Federico Chiesą i Daniele Ruganim.

"Do świąt Juventus chce zakończyć przedłużanie umów z zawodnikami ze swojego muru obronnego. Rozpoczęły się rozmowy ze Szczęsnym i Bremerem, ale jeszcze ich nie zakończono. Rośnie optymizm ws. Ruganiego" - poinformowała "La Gazzetta dello Sport". To oznacza, że jeszcze przed końcem roku Juventus może ogłosić nową umowę polskiego bramkarza. W innym przypadku można się spodziewać ewentualnej próby sprzedania go podczas letniego okienka transferowego w 2024 roku.

W obecnym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał 10 spotkań w barwach Juventusu, w których zachował siedem czystych kont i wpuścił sześć bramek. W niedzielę o 20:45 zajmujący drugie miejsce Juventus zagra na wyjeździe z Interem Mediolan, który przewodzi w tabeli Serie A.