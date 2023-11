"Talent stulecia" powołany na mecz Milanu. Strzelił 500 goli w 87 meczach

Francesco Camarda to nie jest anonimowa postać dla fanów Milanu. Już w październiku 2021 roku zrobiło się o nim głośno, gdy włoski skaut Sciabolata Moribida wyliczył, że Camarda, jeszcze przed ukończeniem 13. roku życia, zdobył dla młodzieżowych drużyn Milanu 483 bramki w 87 spotkaniach, co dawało średnią powyżej pięciu goli na mecz.

Dziś Camarda ma 15 lat, mierzy 184 cm i wciąż dużo strzela. Tylko tyle, że dla Primavery Milanu. Ale bramki zdobywa także w młodzieżowej Lidze Mistrzów, gdzie po trzech spotkaniach ma trzy gole i asystę. To właśnie dobre występy w Europie przykuły uwagę skautów Manchesteru City, który w marcu 2024 roku, gdy Włoch skończy 16. urodziny, zaproponuje mu trzyletnią umowę.

Ale na razie Camarda skupia się na Milanie. W seniorskim zespole jest kilka kontuzji. W najbliższym meczu z Fiorentiną Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać ani z zawieszonego za czerwoną kartkę Oliviera Giroud, ani z jego zmiennika Noaha Okafora, który leczy kontuzję. Mało tego. Urazu nabawił się też Rafael Leao.

Teoretycznie Pioli może postawić na Lukę Jovicia, ale były piłkarz Realu po siedmiu meczach w Milanie nadal nie zdobył bramki.

- Camarda jest lepszy od Jovicia. Zdecydowanie postawiłbym na niego. Byłem pod wrażeniem jego umiejętności uwolnienia się od obrońców. Ma coś, co widziałem tylko u Pippo Inzaghiego. Kiedy dołączał do Primavery, wydawało się, że jest to posunięcie ryzykowne. Teraz wydaje się, że jego debiut w Serie A jest ryzykowny. Ale ja dałbym mu szansę - powiedział Alessandro Costacurta, legendarny obrońca Milanu, który był gościem Sky Sport 24.

Przestroga

Prorokować Camardzie dużą karierę byłoby przedwcześnie. Kibice mają w pamięci talenty, którzy ostatecznie skończyły na peryferiach wielkiego futbolu. Dawid Janczyk strzelał gole dla Legii, kiedy ona pozbywała się Roberta Lewandowskiego, a to przecież zaledwie jeden przykład z polskiego podwórka. Kto dziś pamięta Freddy'ego Adu? Już jako 14-latek był nazywany nowym Pele i podpisywał milionowe kontrakty z Nike, ale szybko przepadł, niedawno sprzedawał odkurzacze na Twitterze i odbił się od... Sandecji Nowy Sącz.