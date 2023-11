Najnowsze informacje ws. Piotra Zielińskiego. Włosi potwierdzają

Podczas listopadowego zgrupowania reprezentacja Polski rozegrała dwa spotkania. Najpierw zremisowała 1:1 z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024 i straciła szanse na bezpośredni awans. Następnie triumfowała 2:0 w sparingu z Łotwą, choć jej gra pozostawiła wiele do życzenia. W obu tych meczach nie wystąpił Piotr Zieliński, co było dużym osłabieniem. Pomocnika dopadła angina. Włoskie media obawiały się, że w związku z uporczywą chorobą piłkarz nie będzie też gotowy na nadchodzący mecz z Atalantą Bergamo w Serie A. W środę pojawiły się jednak optymistyczne informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie mogła trafić lepiej. "Więcej szczęścia niż rozumu"

Świetne wieści ws. Piotra Zielińskiego. Polak wraca do zdrowia. Rozpoczął już treningi z drużyną

Zieliński opuścił zgrupowanie już przed meczem z Łotwą i udał się do Neapolu, by tam kontynuować leczenie. I wydaje się, że przebiega ono zgodnie z planem. Jak donosi portal sportmediaset.it, Polak pojawił się w środowy poranek w ośrodku treningowym SSC Napoli. Co więcej, trenował również z grupą, choć nie w pełnym wymiarze, podobnie jak Victor Osimhen czy Alex Meret. "Częściowo trenowali z drużyną. (...) Walter Mazzarri mógł odetchnąć z ulgą" - czytamy.

Nadal nie wiadomo, czy Zieliński będzie w stanie wystąpić w sobotnim starciu. Spekuluje się, że może on wejść na murawę z ławki rezerwowych. W tej sytuacji kluczowym pytaniem jest to, kto zastąpi pomocnika na boisku.

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", szkoleniowiec ekipy z Neapolu rozważa dwie opcje. Pierwszą z nich ma być Eljif Elmas, który w 14 kolejkach Serie A zagrał tylko osiem razy, a łącznie uzbierał ledwie 207 minut. Drugim wariantem jest Jens Cajuste, który wystąpił w lidze 10 razy, notując w sumie 251 minut.

Kluczowy mecz dla SSC Napoli

Bez wątpienia ewentualna absencja Zielińskiego w meczu z Atalantą byłaby sporym osłabieniem dla Napoli. Tym bardziej że oba kluby sąsiadują ze sobą w tabeli. Drużyna Polaka jest czwarta z dorobkiem 21 punktów. Z kolei rywale znajdują się tuż za jej plecami, tracąc zaledwie jeden punkt. O tym, kto będzie górą i czy ostatecznie Zieliński pojawi się na murawie, przekonamy się już w sobotę 25 listopada po godzinie 18:00.

Jak dotąd Polak wystąpił w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i tyle samo asyst. Niewątpliwie jest jednym z kluczowych piłkarzy Napoli, co dostrzegają też inne kluby. Jak donosi "Tuttosport", pomocnik znalazł się nawet "pod uważną obserwacją" Interu Mediolan i Juventusu, i niewykluczone, że któryś z gigantów spróbuje ściągnąć go do ekipy już tej zimy.