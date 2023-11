Kiwior na okładce słynnej gazety! Chce go gigant

Kiwior to wychowanek GKS-u Tychy, skąd trafił do Anderlechtu Bruksela. Z Belgii przeprowadził się na Słowację, gdzie najpierw grał dla Podbrezova, a następnie dla MŠK Žilina. Latem 2021 roku kupiła go włoska Spezia, gdzie bardzo się rozwinął, szczególnie pod okiem trenera Thiago Motty. Dobre wrażenie zrobił także na reprezentantach Polski. Już od pierwszego zgrupowania chwalił go Robert Lewandowski, a selekcjoner Czesław Michniewicz wystawił go w pierwszym składzie na mistrzostwach świata w Katarze. Tuż po tamtym turnieju za 25 milionów euro kupił go Arsenal.

Od tego czasu w barwach londyńskiego klubu rozegrał 16 spotkań, w tym 11 w Premier League. W tym sezonie ligowym gra jednak mało, pełni tylko rolę rezerwowego, bo na murawie przebywał przez zaledwie 182 minuty. I właśnie dlatego Polak znalazł się na celowniku Milanu, który ma kłopoty z kontuzjowanymi obrońcami.

Pierre Kalulu wróci do gry dopiero na przełomie lutego i marca. Urazy mają też: Marco Pellegrino i Mattia Caldara.

"Pierwsza opcja to Kiwior, niegdyś gracz Spezii, dziś Arsenalu. Urodzony w 2000 roku lewonożny obrońca nie otrzymuje zbyt wielu szans w Anglii. Może grać na lewej stronie obrony, a także jako stoper. Arsenal rozważa, czy nie zgodzić się na jego wypożyczenie. Nawet z opcją wykupu. To może być szansa" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Na liście życzeń Milanu są też: Lloyd Kelly (Bournemouth), Konstantinos Koulierakis (Paok Ateny) oraz Juan Miranda (Real Betis).

Po 12 kolejkach Serie A Milan zajmuje trzecie miejsce i traci osiem punktów do Interu i sześć do Juventusu.