Media: Napoli szykuje się na zastąpienie Zielińskiego. Dwóch kandydatów

Piotr Zieliński jeszcze miesiąc temu był kapitanem reprezentacji Polski w dwóch spotkaniach z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1). Teraz nie mógł pomóc kolegom w meczu z Czechami i nie zobaczymy go również na boisku w starciu z Łotwą z powodu anginy. W najbliższych dniach 29-latek będzie próbował jak najszybciej wrócić do zdrowia, ale włoskie media już podają, że najpewniej nie zdąży nabrać pełni sił na hitowy mecz z Atalantą Bergamo.

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Walter Mazzarri ma plan. Tak może wypełnić lukę w pomocy Napoli po Piotrze Zielińskim

Już w sobotę 25 listopada SSC Napoli zagra na wyjeździe z Atalantą Bergamo w tamach 15 kolejki Serie A. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" spekuluje, że do tego czasu Piotr Zieliński raczej nie będzie gotowy, aby zagrać, przynajmniej od początku. Dlatego też gazeta przygląda się opcjom, które może wybrać Walter Mazzarri, aby zastąpić Polaka.

Zdaniem dziennika nowy szkoleniowiec ekipy z Neapolu rozważa dwie opcje. Pierwszą z nich ma być Eljif Elmas, który w tym sezonie nie może liczyć na zbyt wiele minut. W 14. kolejkach Serie A zagrał tylko osiem razy, a łącznie uzbierał ledwie 207 minut. Drugim wariantem jest postawienie na Jensa Cajuste. Szwed rozegrał w lidze 10 spotkań, notując w sumie 251 minut.

"Elmas wydaje się pierwszym kandydatem, który pojawi się w pierwszym składzie. [...] Cajuste świetnie utrzymuje się za to przy piłce, a jego fizyczność w środku pola będzie również potrzebna podczas ataków zawodników Gasperiniego" - czytamy na łamach "La Gazzetty".

Nie jest jednak w pełni wykluczone, że Zieliński nie zagra. Na razie klubowi lekarze będą monitorowali sytuację i to od jej rozwoju będzie zależało, czy Polak da radę zagrać jeśli nie w większym wymiarze czasowym, to przynajmniej przez kilkanaście minut. Bez wątpienia Zieliński przydałby się Mazzarriemu w trak trudnym meczu, który dla szkoleniowca będzie na dodatek debiutem w nowym klubie. Oba zespoły sąsiadują bowiem ze sobą w tabeli. Napoli jest czwarte z dorobkiem 21 punktów, natomiast piąta Atalanta traci do neapolitańczyków tylko jeden punkt. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:00.