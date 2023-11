Nowe informacje ws. Zielińskiego. Jest "pod uważną obserwacją"

Ubiegły sezon był niezwykle udany dla Piotra Zielińskiego, który wraz z kolegami z Napoli został mistrzem Włoch. Było to pierwsze od 33 lat Scudetto dla klubu z Neapolu. Polak był jednym z liderów drużyny - zdobył łącznie 12 bramek w lidze. Ponadto pomógł swojej drużynie dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Piotr Zieliński trafi do giganta? Jest "pod uważną obserwacją"

Zieliński kilka dni temu zjawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczem z Czechami, jednak nie mógł zagrać z powodu choroby. Opuścił już drużynę i do zdrowia będzie dochodził we Włoszech. Tamtejsze media wykorzystały przerwę na mecze drużyn narodowych, by podać najnowsze informacje ws. przyszłości klubowej Polaka.

Obecna umowa Zielińskiego z Napoli obowiązuje bowiem tylko do końca sezonu i wciąż nie została przedłużona, choć jak zapewniał niedawno sam zawodnik i jego otoczenie, rozmowy się toczą. 29-latek wypracował sobie jednak już taką renomę na rynku włoskim, że interesują się nim także inne kluby.

Jak podaje "Tuttosport" i liczne źródła z Włoch, Zieliński jest "pod uważną obserwacją" dwóch gigantów. Mowa o Interze Mediolan i Juventusie. Niewykluczone, że któryś z tych zespołów będzie próbował sięgnąć po Zielińskiego już zimą. Według źródła pod względem zarobków więcej Polakowi jest w stanie zaoferować Inter. Ostatnio mówi się także o zainteresowaniu Liverpoolu.

Przypomnijmy, że Polak mógł odejść z Italii już kilka miesięcy temu. Wzbudzał on zainteresowanie rynku saudyjskiego i miał nawet konkretne oferty. Ostatecznie nie zdecydował się na transfer do Arabii, choć było tego bardzo blisko.

Przed Zielińskim teraz kluczowe miesiące. Albo przedłuży umowę z Napoli, albo będzie musiał się przeprowadzać. Póki co jednak wciąż gra w Napoli, dla którego rozegrał już łącznie 345 spotkań, strzelił 50 bramek i zanotował 46 asyst. Napoli plasuje się obecnie na czwartym miejscu w Serie A ze stratą dziesięciu punktów do prowadzącego Interu. Kolejny mecz zespół Polaka rozegra już w sobotę 25 listopada o godzinie 18:00 przeciwko Atalancie.