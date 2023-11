Polak został bohaterem we Włoszech. Piękny gest. "Jesteś wielki"

Karol Linetty dość niespodziewanie został bohaterem we Włoszech. Nie chodzi jednak o postawę pomocnika na boisku, a to, co zrobił jeszcze przed meczem Serie A, w którym jego Torino zmierzyło się z Monzą. Polak skradł serca Włochów, pomagając chłopcu, który w ramach tradycji, wyprowadzał go na boisko. Wystarczył prosty, ale jakże piękny gest. "Karol, jesteś wielki" - czytamy w "Tuttosport".

