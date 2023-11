Piłkarz nie może zmienić reprezentacji. Legenda włoskiej piłki zareagowała

Cristian Volpato jest obecnie zawodnikiem Sassuolo, do którego trafił za 7,5 mln euro z Romy. Pomocnik grał dla rzymian w latach 2020-2023, przeszedł przez zespoły młodzieżowe, a także wystąpił w czternastu meczach pierwszego zespołu. Mimo że obecnie reprezentuje Włochy, to urodził się w Australii i tam stawiał pierwsze kroki w piłkarskiej karierze w barwach Sydney United i Sydney FC. Jak się okazuje, Volpato mógł otrzymać powołanie do Australii i zagrać na mistrzostwach świata w Katarze, ale wtedy odmówił. Mimo to australijska federacja się nie poddaje.

Australia nadal czeka na byłego gracza Romy. "Wiele krajów tego nie popiera"

Graham Arnold, selekcjoner Australii rozmawiał z ESPN na temat sytuacji Volpato. Trener krótko odniósł się do sytuacji z graczem Sassuolo. - Jestem w stałym kontakcie z Cristianem. Ostatnio poleciałem do Włoch, spotkałem się z nim i jego rodziną po meczu z Juventusem. Volpato jest teraz na etapie, by skupić się na karierze klubowej. Różne kraje odbierają grę dla Australii na różne sposoby. Wiele z nich nie popiera tak długich podróży - powiedział. Okazuje się, że na debiut Volpato w nowej reprezentacji będzie trzeba dłużej poczekać.

Portal ftbl.com.au podaje, że australijska federacja porozumiała się słownie z Volpato oraz przygotowała komplet dokumentów pod to, by gracz Sassuolo mógł w końcu wystąpić w kadrze. Okazuje się, że będzie spore opóźnienie, ponieważ klub zasugerował piłkarzowi, iż tak długi lot i występy w nowej reprezentacji mogą mieć potem wpływ na jego sytuację w Sassuolo. Zareagował też Francesco Totti, który odpowiada za interesy Volpato i przekonał go do tego, że odłożenie pomysłu z grą dla Australii będzie najrozsądniejsze na najbliższą przyszłość.

To oznacza, że Volpato nie wystąpi w meczach z Bangladeszem (16.11) i Palestyną (21.11), w ramach eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. W zamian Volpato otrzymał powołanie do kadry Włoch do lat 21, gdzie zagra w eliminacjach do Euro przeciwko San Marino (17.11), a potem zmierzy się z Irlandią (22.11).

Volpato zagrał sześć spotkań w tym sezonie dla Sassuolo, w których zanotował jedną asystę. Zespół prowadzony przez Alessio Dionisiego zajmuje 15. miejsce z 12 punktami i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.