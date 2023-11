Sensacja w Serie A. Mistrz pokonany przez kandydata do spadku. Polak "osłabił zespół"

Z nożem na gardle przystępowało Napoli do niedzielnego meczu z Empoli. Mistrzowie Włoch nie potrafią ustabilizować formy i w Serie A na przemian wygrają bądź remisują lub przegrywają. To wszystko sprawiło, że odjechała im czołówka tabeli, a posada Rudiego Garcii wisiała na włosku i od tego meczu miała zależeć jego przyszłość na ławce trenerskiej Napoli.

A to spotkanie zakończyło się w najgorszy możliwy sposób dla Napoli. Gospodarze przeważali przez cały mecz, ale ostatecznie przegrali 0:1 po pięknym strzale Viktora Kovalenki w doliczonym czasie drugiej połowy. "Niebo płacze nad Neapolem" - komentował Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

Piotr Zieliński wszedł z ławki i nie pomógł zespołowi w wygraniu z Empoli

Co może dziwić to fakt, że Piotr Zieliński nie rozpoczął tego spotkania od początku. Polak pojawił się na boisku w 54. minucie przy wyniku 0:0, zmieniając Giovanniego Simeone. Pomocnik nie wpłynął na grę Napoli, co odnotowano w ocenach zawodnika wystawionych przez włoskie media.

Na "5,5" w 10-stopniowej skali oceniły jego występ Sky Sport oraz CalcioNapoli24. "Wszedł do środka pola, żeby wzmocnić tę pozycję" - zauważył drugi ze serwisów, dodając, że obyło się bez konkretów. Jeszcze niżej, bo na "5", zmianę Zielińskiego oceniły portale Virgilio.it oraz włoski Eurosport.

"Popełniał błędy, nie dał drużynie impulsu, którego potrzebowała" - czytamy w opinii pierwszego z nich. "Wszedł na boisko, nie zostawiając na nim swojego śladu. A do tego nie zajmował odpowiedniej pozycji na boisku" - argumentował drugi.

"Wszedł, żeby zmienić dynamikę meczu, ale zamiast tego osłabił defensywę swojego zespołu, ponieważ nie był w ogóle zainteresowany bronieniem" - ocenił TuttoSport, także wystawiając reprezentantowi Polski "5".

Napoli w tym sezonie Serie A rozegrało 12 spotkań i wygrało tylko sześć z nich, a w pozostałych zanotowało trzy porażki i trzy remisy. To plasuje aktualnych mistrzów Włoch na czwartym miejscu, ale do prowadzącego obecnie Juventusu tracą już osiem punktów w tabeli.