Fatalne wieści dla Milika. Ujawniono plany Juventusu

Arkadiusz Milik nie może liczyć na regularną grę w Juventusie, a teraz nie znalazł się także w planach Michała Probierza na listopadowe mecze reprezentacji Polski. Do tego w ostatnich dniach we włoskich mediach pojawiły się informacje, że Juventus obserwuje sytuację innego napastnika, który w przeszłości grał już w klubie i latem może do niego wrócić.

