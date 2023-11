Koniec kapitalnej passy Szczęsnego. Ale i tak może się cieszyć

Do sobotniego starcia z Cagliari Calcio, Wojciech Szczęsny mógł się pochwalić sześcioma kolejnymi meczami w lidze włoskiej bez puszczonego gola. Polak pozostawał niepokonany przez większość spotkania z beniaminkiem, ale w końcu skapitulował, przez co zakończyła się jego świetna seria. Mimo to Juventus zdołał pokonać Cagliari. Szczęsnemu jednak sporo brakowało do pobicia rekordu należącego do Gianluigiego Buffona.

Fot. Alessandra Tarantino / AP Photo | screen: Eleven Sports